Amhon destaca aprobación de reforma que limita embargos a transferencias municipales

TEGUCIGALPA

La reforma, aprobada el pasado 12 de marzo, establece que los embargos judiciales sobre las transferencias que reciben las municipalidades del Gobierno central no podrán superar el 30%, lo que garantiza que al menos el 70% de estos recursos queden protegidos para el funcionamiento de los gobiernos locales.

El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Juan Carlos Molina, valoró la reciente reforma aprobada por el Congreso Nacional que limita los embargos sobre las transferencias municipales, destacando que representa un avance importante para fortalecer la autonomía y operatividad de las alcaldías.

Molina explicó que esta medida busca evitar que continúen los embargos totales, una situación que en los últimos meses afectó seriamente la operatividad de diversas municipalidades en el país.

“Del decreto en adelante no volveremos a ver embargos totales que paralicen a los gobiernos locales”, afirmó el titular de la Amhon, al destacar el impacto positivo de la nueva normativa.

Sin embargo, reconoció que existen procesos de embargo iniciados antes de la entrada en vigencia de la reforma, los cuales deberán ser revisados para determinar su legalidad bajo el nuevo marco jurídico.

En ese sentido, indicó que dichas revisiones se realizarán de manera coordinada entre la Procuraduría General de la República, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de garantizar decisiones apegadas a derecho y brindar mayor seguridad jurídica a las municipalidades.

El presidente de la Amhon señaló que alrededor de 30 alcaldías han sido afectadas por embargos recientes, lo que ha limitado la ejecución de proyectos, el cumplimiento de obligaciones y la prestación de servicios básicos a la población.

Calificó la aprobación de la reforma como una “nueva conquista” para los gobiernos locales, resultado de los planteamientos presentados en la asamblea de la Amhon realizada el 11 de marzo en Tela, Atlántida, y respaldada posteriormente por el Congreso Nacional.

Asimismo, destacó el papel del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y de los diputados que impulsaron la iniciativa, resaltando la apertura del Poder Legislativo para atender las necesidades de los municipios.

Molina afirmó que esta reforma no solo fortalece a las alcaldías, sino que también contribuye al desarrollo del país, al permitir que los gobiernos locales continúen ejecutando obras, generando empleo y promoviendo inversiones en sus comunidades.