Congreso respalda instalación de planta extractora de aceite en el Bajo Aguán

El Congreso Nacional de Honduras expresó este jueves su respaldo a la instalación de una planta extractora de aceite en el valle del Aguán, un proyecto impulsado por productores de palma africana que buscan dinamizar la economía de la región.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Industrial de Palmeros del Medio y Alto Aguán (Asipalma), a quienes manifestó el apoyo institucional al proyecto.
“Cuenten con nosotros”, expresó Zambrano durante el encuentro, en el que también participaron la vicepresidenta del Congreso, Tania Pinto, y los diputados por Yoro, Milton Puerto y Alejandra Burgos.
Asimismo, estuvo presente el alcalde de Olanchito, Juan Carlos Molina, quien además preside la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), y destacó el respaldo brindado al sector productivo.
“Sentimos que es un Congreso diferente, hay una nueva dirección del país y este respaldo se confirma”, manifestó Molina tras la reunión.
Durante el encuentro, los representantes de Asipalma expusieron su propuesta de instalar la primera planta extractora de aceite en la comunidad de Tepusteca, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.
El proyecto contempla una inversión estimada entre 300 y 400 millones de lempiras y tiene como objetivo transformar la materia prima en producto terminado, generando valor agregado en la región.
Los productores señalaron que para concretar la iniciativa requieren seguridad jurídica, la obtención de una licencia ambiental —cuyo trámite ha estado detenido por varios años— y facilidades de acceso a financiamiento.
De acuerdo con los promotores, la planta permitiría la generación de al menos 500 empleos directos, unos 5,000 indirectos y beneficiaría a cerca de 10,000 familias vinculadas a la producción de palma.
El diputado Milton Puerto destacó que este tipo de proyectos representan una oportunidad para fortalecer el sector agrícola y fomentar el retorno al campo como motor de desarrollo.
Por su parte, el dirigente de Asipalma, Saúl Juárez, afirmó que el respaldo del Congreso representa un paso clave para completar el proceso legal requerido y avanzar en la ejecución del proyecto.
Los miembros de la asociación, que suman 499 productores, indicaron además que son propietarios de las tierras donde cultivan palma y mantienen vigilancia para evitar invasiones, una problemática recurrente en la zona del Aguán.