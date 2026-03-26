Congreso respalda instalación de planta extractora de aceite en el Bajo Aguán

TEGUCIGALPA

El Congreso Nacional de Honduras expresó este jueves su respaldo a la instalación de una planta extractora de aceite en el valle del Aguán, un proyecto impulsado por productores de palma africana que buscan dinamizar la economía de la región.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Industrial de Palmeros del Medio y Alto Aguán (Asipalma), a quienes manifestó el apoyo institucional al proyecto.

“Cuenten con nosotros”, expresó Zambrano durante el encuentro, en el que también participaron la vicepresidenta del Congreso, Tania Pinto, y los diputados por Yoro, Milton Puerto y Alejandra Burgos.

Asimismo, estuvo presente el alcalde de Olanchito, Juan Carlos Molina, quien además preside la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), y destacó el respaldo brindado al sector productivo.

“Sentimos que es un Congreso diferente, hay una nueva dirección del país y este respaldo se confirma”, manifestó Molina tras la reunión.

Durante el encuentro, los representantes de Asipalma expusieron su propuesta de instalar la primera planta extractora de aceite en la comunidad de Tepusteca, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.