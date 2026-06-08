Alto funcionario de la ONU realizará visita oficial a Honduras

El Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, realizará una visita oficial de tres días a América Latina que incluirá a Honduras y México.
Durante el recorrido estará acompañado por Dalila Gonçalves, directora regional de UNOPS para América Latina y el Caribe.
La agenda contempla reuniones con autoridades de ambos países para reafirmar el compromiso de la agencia de las Naciones Unidas con las prioridades nacionales relacionadas con el desarrollo sostenible, la transformación económica y la resiliencia frente al cambio climático.
Según informó UNOPS, la visita también busca fortalecer la coordinación con socios estratégicos para el desarrollo, entre ellos otras agencias de la ONU, instituciones financieras internacionales y cooperantes bilaterales.
El organismo destacó que estas alianzas permiten maximizar el impacto de los programas que se ejecutan en la región y facilitar la implementación de proyectos de gran escala.
En Honduras, UNOPS mantiene una estrecha colaboración con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Secretaría de Salud para fortalecer los procesos de adquisición de medicamentos, insumos médicos y equipamiento para el sistema sanitario.
Asimismo, apoya proyectos orientados a mejorar la infraestructura hospitalaria y ampliar el acceso de la población a servicios de salud de calidad.
La organización señaló que estas acciones contribuyen a garantizar el suministro oportuno de medicamentos esenciales y a optimizar la atención en uno de los principales hospitales del país.
En México, la agencia de la ONU trabaja junto al Gobierno federal y otras seis agencias del sistema de Naciones Unidas en una iniciativa destinada a fortalecer la inclusión, protección y oportunidades para migrantes, retornados, solicitantes de asilo y refugiados.
Además, brinda asistencia técnica para impulsar proyectos de movilidad urbana sostenible y mejorar los sistemas de transporte público en distintas ciudades mexicanas.
La visita de Moreira da Silva forma parte de los esfuerzos de UNOPS para fortalecer la cooperación con los gobiernos de la región y promover soluciones sostenibles en áreas clave para el desarrollo.
¿Quién es Jorge Moreira da Silva?
Jorge Moreira da Silva fue nombrado Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo de UNOPS el 23 de marzo de 2023. Antes de asumir el cargo, se desempeñó como Director de Cooperación al Desarrollo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) en París, donde lideró reformas clave en financiamiento y estándares de ayuda internacional, incluyendo el impulso del marco de financiamiento sostenible TOSSD.
Anteriormente ocupó cargos en el Gobierno de Portugal como Ministro de Medio Ambiente, Energía y Ordenación del Territorio, además de distintas responsabilidades en áreas de ciencia, educación y política ambiental. También trabajó como asesor en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y ha sido diputado en el Parlamento portugués y miembro del Parlamento Europeo.
Es ingeniero en electrónica y computación por la Universidad de Oporto y cuenta con formación ejecutiva en gestión avanzada. Habla español, inglés, francés y portugués con fluidez.