Alto funcionario de la ONU realizará visita oficial a Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, realizará una visita oficial de tres días a América Latina que incluirá a Honduras y México.

Durante el recorrido estará acompañado por Dalila Gonçalves, directora regional de UNOPS para América Latina y el Caribe.

La agenda contempla reuniones con autoridades de ambos países para reafirmar el compromiso de la agencia de las Naciones Unidas con las prioridades nacionales relacionadas con el desarrollo sostenible, la transformación económica y la resiliencia frente al cambio climático.

Según informó UNOPS, la visita también busca fortalecer la coordinación con socios estratégicos para el desarrollo, entre ellos otras agencias de la ONU, instituciones financieras internacionales y cooperantes bilaterales.

El organismo destacó que estas alianzas permiten maximizar el impacto de los programas que se ejecutan en la región y facilitar la implementación de proyectos de gran escala.

En Honduras, UNOPS mantiene una estrecha colaboración con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Secretaría de Salud para fortalecer los procesos de adquisición de medicamentos, insumos médicos y equipamiento para el sistema sanitario.

Asimismo, apoya proyectos orientados a mejorar la infraestructura hospitalaria y ampliar el acceso de la población a servicios de salud de calidad.

La organización señaló que estas acciones contribuyen a garantizar el suministro oportuno de medicamentos esenciales y a optimizar la atención en uno de los principales hospitales del país.

En México, la agencia de la ONU trabaja junto al Gobierno federal y otras seis agencias del sistema de Naciones Unidas en una iniciativa destinada a fortalecer la inclusión, protección y oportunidades para migrantes, retornados, solicitantes de asilo y refugiados.

Además, brinda asistencia técnica para impulsar proyectos de movilidad urbana sostenible y mejorar los sistemas de transporte público en distintas ciudades mexicanas.

La visita de Moreira da Silva forma parte de los esfuerzos de UNOPS para fortalecer la cooperación con los gobiernos de la región y promover soluciones sostenibles en áreas clave para el desarrollo.