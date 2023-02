Alertan por estafas bancarias que van desde L15,000 a 190,000

De seis a diez denuncias diarias por estafa bancaria se interponen en las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula, Santa Bárbara y Copán.

LA PRENSA habló con una ciudadana que llegó a la oficina de San Pedro Sula a interponer una denuncia en la DPI y con voz quebrantada y con rostro desencajado narró ser una víctima de estafa por un monto de L20,000 que recién se había efectuado desde su cuenta de ahorro.

Según las autoridades, las denuncias en las últimas semanas interpuestas por estafas oscilan entre los 15,000 hasta los 190,000 lempiras de tres diferentes instituciones bancarias del país y depositado a otros bancos a través de transacciones en línea.

“Yo entré a la página del banco desde la web, porque mi cuenta es por token, me salió esa página como primera opción, no me fijé que era una página falsa porque lo estaba haciendo a la carrera, coloqué el usuario, contraseña y me salió como acceso denegado en el primero y segundo intento”, explicó.