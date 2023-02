$!“Vape” y “wax”, modas fatales entre jóvenes

San Pedro Sula. Está en secundaria, es el menor de tres hijos y admite que gracias al esfuerzo de sus padres, lo tiene todo. Está por alcanzar la mayoría de edad y en la actualidad lucha por deshacerse del vicio al vaporizador que nació hace tres años, en la pandemia de covid-19.

José Daniel (nombre ficticio), un joven adicto al vaporizador, contó cómo se inició con este “hobby” que en un par de ocasiones ya lo metió a líos en su escuela. “Ya lo dejé, le hice una promesa a alguien, por eso ya no lo uso”, afirmó con una sonrisa nerviosa , pues, afirmó que lucha día y noche por evitar el vapeo.

En sus meses de máximo consumo de “vape”, llegó a gastar cuatro cartuchos de unos 1,600 puff cada uno. No dice de dónde obtenía el dinero para comprar las recargas, pero jamás agotó sus reservas gracias a sus amigos del barrio.

“Teníamos un domingo épico para comprar. Un conocido nos los vendía. El cigarro lo probé, pero no me gustó. Además de que no tiene sabor, huele feo”, contó. Señala que también ya probó alcohol, pero eso sí ha sido un “pasatiempo” ocasional. Él cree que su mamá conoce su adicción y aunque no lo regaña, lo aconseja.