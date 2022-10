Hondureños hasta se endeudan para pagar las ciberestafas

SAN PEDRO SULA Decenas de hondureños son estafados diariamente por ciberdelicuentes (extranjeros y nacionales) que ofrecen fortunas, paquetes de artículos y otros objetos gratis a través de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales. Caen en la trampa de la famosa estafa nigeriana, creen la historia del familiar en el extranjero y en el paquete con varios miles de dólares y otros artificios ampliamente denunciados en todo el mundo. “Me estafaron con más de quince mil lempiras, primero mandé cerca de los diez mil y después cinco mil. Yo no tenía dinero y me vi en la obligación de pedir adelantado en el lugar donde trabajo para enviarlo porque amenazaron con meter a la cárcel a mi sobrino”, dijo Martha Laínez. En mayo pasado, Laínez recibió un mensaje por medio de WhatsApp de un número del extranjero en el cual la persona que le escribió le dijo que llegaría a Honduras a visitar a la familia, pero “que no hiciera bulla” y le prometió que le enviaría “un paquete con unas cosas”. Ella asumió que era un sobrino de 25 años que está en Estados Unidos. “Días después, me escribieron de otro número de teléfono. Me dijeron que mi sobrino estaba detenido en el aeropuerto de Estados Unidos por no tener unos documentos y me dijeron que las maletas habían llegado equivocadamente a Bolivia. Me amenazaron con que meterían preso a mi sobrino por haber enviado la maleta con muchos dólares”, relató.

" “Buscan el lado del afecto y conversación para estafar a mujeres; el sexo para el hombre”. "

En la maleta, le dijeron, había 5 teléfonos Samsung Galaxy A90, 5 Samsung Galaxy A80, 5 Huawei P30, 5 iPhone; joyas de oro 18 quilates, 10 computadoras portátiles HP y 5 consolas de videojuegos PlayStation. Para que le enviaran todos esos artículos a Honduras, le pidieron $9,500. Laínez le envió a través de un banco extranjero que opera en Honduras $396 a una mujer de apellido Sandoval residente en Bolivia y $200 a otra de apellido Araujo también de nacionalidad boliviana, según los comprobantes mostrados a LA PRENSA. “Yo me di cuenta de que me estaban estafando cuando llamé a mi sobrino para saber qué pasaba. Él me respondió que no tenía tiempo para hablar porque estaba trabajando. Él no tenía idea de lo que estaba pasando”, dijo.

Red

Antes de que las lluvias de septiembre inundaran su vivienda ubicada en Chamelecón, Isabel Paz vivió unos días de entusiasmo porque su novio virtual llamado Johnson Mark de Londres, Inglaterra, le enviaría un paquete que contenía, según la lista de artículos descritas en inglés, un iPhone, un reloj, perfumes, ropa interior, carteras, zapatos y joyas valoradas en $14,350. “Yo mantuve comunicación con él por bastante tiempo por WhatsApp. Para mí era algo real. Un día él me dijo que ya me había enviado la encomienda, que estuviera pendiente. A los días, me escribieron de otro teléfono, con número de Honduras, y me informaron que estaba el paquete en la aduana”, relató.

Importante Dónde denunciar Para denunciar, la Administración Aduanera recomienda llamar al 101 o escribir a: denuncias101@aduanas.gob.hn

“Soy Godwin Launay. Un agente diplomático de entrega para las Naciones Unidas; Janet Freddy Bigie ha sido asignada conmigo para entregarlo. ¡Su respuesta urgente suya es necesaria lo antes posible!”, dice uno de los mensajes que le enviaron.También le dijeron: “Se entregará a su domicilio inmediatamente después de completar su pago de despacho de aduana (12,000.00 lempiras) y nos notificará con el recibo de pago para la confirmación de su pago y la entrega acelerada. Realice el pago de liquidación a los detalles de la cuenta a continuación que se le enviarán en breve. Para evitar cargos de seguridad adicionales en el equipaje cuando se retrasa en la custodia personalizada”.

“Como yo no tenía el dinero, me estuvieron presionando. Me dijeron que vendrían a buscarme a la casa porque sabían donde vivía. Les dije que iba a pedir prestado dinero para enviárselo, que esperaran. El día que iba a pedir prestado, le conté a una amiga sobre lo que estaba pasando y ella me dijo que por favor no les hiciera caso, que se trataba de una estafa”, dijo. A Laínez le enviaron un número de cuenta de un banco hondureño que pertenece a una mujer de apellido Casalegno. Mientras le exigían el pago por WhatsApp a través de un número hondureño, el hombre que decía ser su novio le recomendaba por medio del +234 906 681 0180 (código de Nigeria) que pagara para que le entregaran el paquete de manera inmediata. En junio anterior, las autoridades de la Administración Aduanera de Honduras alertaron que una red internacional de ciberdelicuentes establece contacto por medio de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales para intentar estafarlos con la historia del paquete que llega al aeropuerto y presenta problemas. Pedronel González Rodríguez, doctor en psicología clínica y salud mental, advierte que internet es un mundo donde hay una y mil formas de caer en estafas ejecutadas por sociópatas que, además de despojar del dinero a sus víctimas, ponen en precario a muchos matrimonios.

“Las personas más estafadas son las mujeres. ¿Por qué son las mujeres las más estafadas? Sencillamente porque los estafadores satisfacen dos tipos de necesidades que no están siendo satisfechas: la primera, el afecto, y, la segunda, la conversación.Los estafadores comienzan a hablar con las mujeres, les preguntan cómo están, como ha sido su día, cosas que muchos esposos no hacen y con el tiempo piden el dinero”, explicó González Rodríguez, autor del libro “Las consecuencias del divorcio en los hijos”. Este psicólogo, de nacionalidad colombiana y radicado en Honduras, le dijo a LA PRENSA que algunos de sus pacientes (tres mujeres y un hombre) le han relatado que han sido víctimas de estas estafas.