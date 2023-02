“Los jóvenes están lejos de su familia en su misma casa”: Seskia Caraccioli

Cuando de educar a los hijos se trata, la gran mayoría de padres no admite que alguien que no tenga relación directa con su formación se entrometa.

“Los jóvenes están un poco más lejos de su familia, y digo lejos, porque aunque vivan en la misma casa no hay comunicación, no hay diálogo; mamá y papá no conocen a su hija o a su hijo, el hijo o la hija no conoce a mamá y a papá, eso enfrenta otro tipo también de desafíos. Entonces el no conocerse, aunque forman parte de la misma familia, genera un poco más de dificultades porque no sabemos qué están haciendo los jóvenes”, señaló Caraccioli.