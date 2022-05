Alcaldesa de Duyure renuncia a participar en repetición de elecciones

Controversia ha generado la negativa de Célfida Bustillo, alcaldesa de Duyure, Choluteca, a participar en la repetición de elecciones municipales en esa localidad el próximo domingo.

La candidata anunció su renuncia este jueves, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera repetir los comicios en Duyure. Las elecciones generales en Honduras se celebraron el 28 de noviembre de 2021.

Célfida Bustillo ha fungido como alcaldesa de Duyure desde hace 16 años, como candidata del Partido Nacional, y en las últimas elecciones obtuvo 1,233 votos, lo que le concedían la reelección, pero el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) estimó que 186 de esos votos no cumplían con la legalidad por tratarse de electores que residen en Nicaragua. Duyure es un municipio sureño colindante con Nicaragua.

El caso fue llevado hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En dicha instancia, se decidió que las elecciones en esa localidad debían ser repetidas, pero Bustillo subraya que ella ya ganó las elecciones y no pretende incursionar en la repetición de los comicios.

“Yo ya me presenté a esas elecciones, por qué me convertiría en parte de ese acto de violación y corrupción. No por temor, sino porque estoy de lado de eso hondureños que hoy se están llevando sus derechos constitucionales”, dijo en enero y este miércoles ha reiterado su postura al acudir ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para renunciar al proceso.

“Estoy exigiendo al CNE que mi fotografía no aparezca en esas papeletas, porque no voy a avalar esas elecciones ilegales, que son violatorias. Desautorizo que se use ni mi nombre, ni mi fotografía ni la de mi partido en esas elecciones”, dijo frente a los medios de comunicación. “En este CNE no quisieron reconocer mi triunfo; lógicamente esto ha marcado división en mi municipio, no saben el odio, el daño que se ha generado y yo no quiero ser partícipe, por eso llamo a mi pueblo y les pido paz, dejen esa confrontación”, añadió Bustillo.

Por último, Bustillo denunció que ha sido, junto con su familia, víctima de agresiones verbales por parte de opositores políticos en Duyure y que pretende llevar su denuncia a instancias internacionales.