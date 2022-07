Al menos 500 hondureños parten a diario rumbo a Estados Unidos, según diputado

Al menos 500 compatriotas salen a diario de Honduras de forma irregular rumbo a Estados Unidos en busca del “sueño americano”, según el diputado, Bartolo Fuentes.

“Si mil 500 hondureños no es nada, eso es de tres días. He sabido de compañeros en Choloma de una transnacional canadiense con más de 20 mil empleados que están en un plan extraño, ellos trabajan ahí, pero las condiciones laborales no son buenas y han dicho que si estas no mejoran se irán en caravana para Estados Unidos”, dijo el congresista.

En diversas ocasiones el también periodista ha acompañado las “caravanas de migrantes” para documentar el proceso, por lo que asegura que a diario salen grandes cantidades de hondureños en busca de una mejor vida.

Asimismo, detalló que hasta la fecha ya se registran 55 mil deportaciones y prevé que se podrían superar las 100 mil.

El combate a la migración irregular fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, quien aseguró que su gobierno crearía las condiciones de vida adecuadas para reducir el flagelo.

Sin embargo, a 7 meses del inicio de su administración la reducción de la migración se ha quedado en eso, una promesa de campaña.