“Ahora manda Xiomara”: “Mel” Zelaya ante críticas por su rol en el Gobierno

El expresidente (2006-2009) ha figurado, a más de dos meses de asunción de Castro, en múltiples reuniones ordinarias e, incluso, supliendo a Castro, su esposa y ex primera dama de la Nación, sin embargo, la influencia de Zelaya no es nueva, puesto que es el actual coordinar general del Partido Libertad y Refundación (Libre), que llevó a Castro, en una coalición con el PSH y Honduras Humana, a ganar las elecciones generales en noviembre de 2021.

Al ser cuestionado sobre si su figura opaca la de Xiomara Castro, explicó: “Estoy admirado por la capacidad de decisión en el mando de Xiomara Castro. La refundación del país no pasa por los nombramientos. Me toca todos los días irme a las 2:00 a.m. tratando de ayudarle a Xiomara y al pueblo. Lo seguiré haciendo si la salud me lo permite”.

Gestión

“A ningún ser humano en Honduras le ha tocado lo que le ha tocado a Xiomara, recibir un país con tantos problemas”, amplió en evaluación a las primeras semanas de Xiomara Castro como mandataria del país.

“Hay que reformular el presupuesto general de la República. Ya estaba aprobado y todos los ministros están trabajando en reformularlo”, refirió Zelaya sobre las medidas económicas estatales del gabinete de Castro.