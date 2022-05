Afiliados al RAP vuelven a pagar el Fondo de Vivienda

El Régimen de Aportaciones Privadas ( RAP ) todavía no se encuentra facultado para captar, administrar y devolver los aportes del Fondo de Pensión y Cesantía , ya que no cuenta con un marco legal que faculte a la institución, indicó en un análisis Lilian Cruz, abogada de la firma Galindo & Asociados.

El RAP no tiene la facultad para recaudar bajo el sistema de Cuentas de Capitalización Individual.

Recaudación

Con la reactivación de los aportes obligatorios del Fondo de Vivienda, el patrono deberá retener el 1.5% del salario mensual de cada colaborador, el cual deberá también aportar el 1.5% para totalizar el 3% el cual se deberá enterar al RAP y se registrará como ahorro a favor del trabajador en una cuenta individual a su nombre, explicó Cruz.

Por ejemplo, si un trabajador gana L20,000 mensuales, el aporte que hará al RAP será de L300 al mes, su patrono deberá aportar la misma cantidad.

Por lo que el aporte total del colaborador será de L600 mensuales.La declaratoria de inconstitucionalidad al decreto 56-2015 provocó varios cambios al RAP, que tiene como finalidad recaudar y administrar las aportaciones de los obreros y patronos para proveer a sus afiliados servicios financieros a sus usuarios.

Hasta el momento desde el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo no se ha propuesto una nueva ley de protección social que sustituya la antes derogada por lo que algunos beneficios que tenían los trabajadores antes con la ley ya no son validas ya que no tienen un marco legal que los proteja.