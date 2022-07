El abogado Pedro Mejía, quien fue la defensa en Honduras de la presunta narcotraficante hondureña Herlinda Bobadilla, durante la extradición dijo que su cliente está dispuesta a colaborar con la justicia de Estados Unidos.

No obstante, el togado aclaró que la mujer aún no ha aceptado las acusaciones por narcotráfico que le imputa el Distrito Este de Virginia.

“Ella no ha aceptado los cargos. Nos allanamos en el proceso de extradición y, por ética, profesionalismo y experiencia, le hemos manifestado que no podríamos estar alargando o proponiendo pruebas que al final no contribuirían a su favor, sino que al final, más bien, sería alargar el proceso y ella ha escuchado nuestro sabio consejo y ha hecho lo mejor para ella”, indicó el abogado.

Mejía reveló que cuando Herlinda Bobadilla llegue a Virginia, será llevada a la Corte, en donde un juez le leerá los cargos en su contra, dando inicio así al proceso judicial.