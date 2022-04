A Juan Orlando Hernández solo pueden visitarlo su familia, abogados y no más de 10 amigos

A una semana de producirse la extradición del exgobernante hondureño Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos, miembros de la comunidad judía, además de sus abogados, han tenido el espacio para visitarlo en el centro de detención de Brooklyn, en Nueva York.

Las visitas que ha tenido Hernández Alvarado, además de su equipo de defensa, son los rabinos Aaron Lankry y Yosef Cohen. El primero es el rabino mayor de Honduras, mientras que el segundo fue antiguo capitán de la Armada de República Dominicana.

Según se conoció en las última horas, el expresidente dio una lista de personas que lo pueden visitar en el centro de detención, que incluye su madre, esposa, hermanos, hijos, tíos, primos y no más de 10 amigos. Cabe mencionar que la misma ex primera dama Ana García, esposa del expresidente, reveló recientemente que no le fue renovada la visa y la de sus hijos fue suspendida, por lo que intentarían solicitar una visa humanitaria para poderlo mirar durante el desarrollo del juicio.

Entre los amigos que él autorizó están funcionarios extranjeros, líderes religiosos, miembros de grupos cívicos, empleadores, patrocinadores y asesores.

El equipo legal del expresidente de Honduras ha adelantado también que presentará una oferta de fianza a las autoridades de Estados Unidos de tres millones de dólares para poder preparar su defensa en libertad.

La defensa ha asegurado que un sector de la comunidad judía de Estados Unidos e Israel está dispuesta a abonar la fianza de tres millones de dólares que solicitarán ante el juez Stewart D. Aaron previsiblemente el próximo 10 de mayo, cuando se fijó la siguiente audiencia.

Al interior del centro de detención, el exmandatario tiene un espacio privado con acceso a una cancha de baloncesto, televisión y un lugar donde hacer ejercicio.