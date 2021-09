VIDEO: Hondureño confronta a Axel López por hospitales móviles

Miami, Estados Unidos.

El empresario Axel López, representante legal de hospitalesmoviles.com, que vendió estructuras médicas a Honduras por concepto de 47 millones de dólares, sujetos a investigación por la Fiscalía, fue increpado por un hondureño en Miami.

En una transmisión en directo vía Facebook, un connacional abordó a López y lo confrontó; cuestionó su accionar en la transacción de López con representantes de Invest-H (Inversión y Estrategia de Honduras), al punto de ser retirado del lugar por personal de seguridad.

Axel López, de origen guatemalteco y representante de la empresa Elmed Medical Systems Inc., que vendió estructuras hospitalarias modulares a Honduras, para el combate a la pandemia, fue visto en una feria médica en Miami, ofreciendo productos de esta empresa, mientras una orden de captura internacional solicitada por Honduras gira en su contra.

El usuario hondureño avanza entre varios cubículos de empresas y firmas médicas que ofrecen estructuras y equipos médicos, hasta llegar al módulo donde la hospitalesmóviles.com ofrece sus servicios. Entre maquetas y ejemplos de productos que la firma ofrece, Axel López, acompañado de otras personas, intenta evadir las preguntas del hondureño.

El hondureño, en primera instancia, responde a López cuando este le pregunta de dónde proviene: "Soy de Nicaragua. Trabajo para una fundación". Segundos después, lo llama por su nombre y López pregunta: "¿Me conoces?". De allí en adelante, la confrontación se abre camino cuando el empresario dice al hondureño que lo está grabando sin autorización.

Extracto de la discusión

Hondureño: El Gobierno de Honduras lo acusa de malversación de fondos y dice que giró una orden contra el señor López.

Axel López: Recibimos una orden de siete hospitales. Entregamos siete hospitales.

Hondureño: Pero los hospitales móviles no están funcionales.

Axel López: Todos los hospitales trabajan. Son funcionales y están equipados.

CASO EN HONDURAS CONTRA AXEL LÓPEZ

El empresario guatemalteco Axel López, que vendió los siete hospitales móviles a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), no se entregará “por lo pronto” a la justicia hondureña.



El guatemalteco Axel López está prófugo de la justicia hondureña desde el 8 de abril de 2020, día en que fue acusado de fraude. La Fiscalía deberá trabajar de cerca con agencias de EUA para capturarlo, pero si eso ocurre una firma de abogados trabajará contra su extradición.



Por el mismo caso son investigados y se mantienen con medidas de prisión preventiva Marco Bográn y Alex Moraes, exdirectivos de Invest-H, que a principios de 2020 completaron el acuerdo de compra a la empresa Elmed Medical Systems. El Ministerio Público de Honduras ha catalogado como "un fraude" la adquisición.





Esta versión fue descartada por su abogado Félix Ávila, quien se apersonó al Juzgado de Letras en Materia de Corrupción para representarlo por la acusación por el megafraude.



“El señor Axel López está fuera del territorio hondureño y por supuesto, su comparecencia o no al juzgado es una cuestión a considerar por el equipo de defensa, por lo pronto no”, confió Ávila.



Explicó que su presentación voluntaria no está siendo considerada “porque esto implica quedar bajo prisión preventiva bajo las circunstancias del sistema procesal hondureño y penitenciario, obviamente no es un panorama favorable”.



No obstante, sobre López, dueño de la empresa Elmed Medical System, existe una orden de captura internacional vigente que tarde o temprano podría ser materializada.



“La orden de captura internacional es una situación que la defensa no la puede controlar, sabemos muy bien que al darse la circunstancia de ser capturado y si lo fuera en Estados Unidos, las autoridades hondureñas tendrían que iniciar un proceso de extradición”, señaló.



Aunque dijo que de existir esa posibilidad, “se estaría abriendo un frente de defensa en Estados Unidos para evitar la extradición a Honduras, pero las circunstancias de una presentación voluntaria por los momentos está descartada”.



Por ahora, el equipo de defensa de López está estudiando los alcances del requerimiento fiscal, que fue calificado como una acusación infundada porque la venta de los hospitales es un asunto meramente comercial y mercantil, y no penal como alega el Ministerio Público.



Al ser consultado sobre la reacción de López tras la imputación en su contra, aseguró que “reaccionó con sorpresa porque, según lo que me ha comentado, nunca pensó que esto iba a ocurrir, como muchos lo saben el señor Axel López no buscó vender productos y equipos, sino que fue buscado por una entidad gubernamental”.



En Estados Unidos, el guatemalteco contrató una firma legal de cara a la posibilidad de que sea juzgado en ese país o simplemente para responder cualquier reclamo de las autoridades hondureñas.



La Fiscalía de Honduras acusa a López de sobrevalorar el precio de los hospitales móviles obteniendo utilidades por más de 18 millones de dólares.