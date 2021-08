"Renunciará a candidatura de diputación por el PSH": Nasralla sobre hermano de "Teto"

Tegucigalpa, Honduras.

El presidenciable Salvador Nasralla, a través de una entrevista con Televicentro, reaccionó horas después de conocerse que su candidato a diputado Julio César Santos Tobar es hermano del extraditable Óscar Fernando Santos Tobar, alias Teto, quien es señalado de narcotráfico y lavado de activos por parte de la justicia estadounidense.

Julio César Santos Tobar fue puesto en la planilla de candidatos a diputados por el departamento de Copán, occidente de Honduras. De acuerdo con los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Santos Tobar fue inscrito en la planilla del partido de Salvador Nasralla el 24 de junio de este 2021.

"La lista de personas que estamos postulando a cargos públicos ha sido sometida a una organización internacional que hace investigaciones sobre la reputación de la gente, en el caso de él (Julio César Santos Tobar) no hubo respuesta nagativa, incluso tuvimos la oportunidad de conocerlo hace unas semanas y parece una persona normal, tampoco nadie nos habló de su hermano", manifestó Nasralla, candidato a la presidencia por el Partido Salvador de Honduras.

"Él (Julio César Santos Tobar) se comunició con la secretaría del PSH y dijo que este miércoles presentará por escrito su renuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y será reempladado por el partido. Pienso que este señor tiene un buen comportamiento, pero su hermano es diferente, cuando uno investiga a alguien no acostumbra a indagar sobre sus hermanos", añadió el líder político.

Nasralla enfatizó que como partido están totalmente en contra de la corrupción y narcotráfico, por lo tanto, arguyó que "no podemos llevar al Congreso Nacional personas que tengan un nexo familiar de involucrados en actos ilícitos. De igual manera, Julio César Santos Tobar me escribió y me dijo que puedo contar con él, que se pone en nuestro lugar y que tanto ruido no nos conviene como partido, ya que somos el blanco de todos los demás".

"Teto" reemplazó a "El Rojo"

El hondureño Óscar Fernando Santos Tobar, capturado por tener orden de extradición de Estados Unidos, sustituyó al narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales, alias Rojo, cuando este fue apresado en Guatemala en 2017.



Los refugios de Tobar eran las comunidades de El Espíritu y El Paraíso, Copán, adonde fue capturado el pasado lunes por agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).



Santos Tobar estaba en una lujosa residencia en el barrio El Cedro, del municipio de El Paraíso cuando los agentes lo sorprendieron. La DLCN apresó al acusado luego de que llegara la solicitud de extradición de una Corte del Distrito Este de Texas, adonde está acusado de delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Las acusaciones señalan a Óscar Fernando Santos Tobar, alias el Teto, sospechoso de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos de cocaína con la intención, conocimiento y causa que dicha cantidad de droga sería transportaba ilegalmente al territorio estadounidense.

Alias Teto siendo trasladado por agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico hacia Tegucigalpa.



Agentes antidrogas que han investigado al "Teto" afirman que con la captura en Guatemala de Víctor Hugo Díaz Morales, él tomó posesión de las rutas del narcotraficante, tomando el control del grupo que tenía cuando operaba en Honduras con otros carteles.



El Rojo fue apresado el 4 de marzo de 2017 en Guatemala y extraditado a Estados Unidos, adonde se declaró culpable de tráfico de cocaína y metanfetaminas. También firmó un acuerdo con Estados Unidos y en su declaración confirmó haber comenzado sus acciones ilícitas cuando era conductor del narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, otro fuerte capo de la droga, y luego escaló posiciones hasta convertirse en su mano derecha y hombre de confianza. Los contactos del Rojo en Colombia, Guatemala y México le quedaron a Santos Tobar.

Con la estructura criminal, el "Teto" podía trasladar cargamentos de cocaína que llegaban a La Mosquitia y que debían pasar por puntos ciegos a Guatemala. Agentes de la DLNC custodiaron a Santos Tobar y lo trasladaron a la Corte Suprema de Justicia en la capital, donde un juez de extradición celebró la audiencia de información. Luego de darle a conocer la acusación por la que Estados Unidos lo solicita, el juez decidió enviarlo al Primer Batallón de Infantería y fijó para el 1 de octubre la audiencia de presentación y evacuación de pruebas.



El "Teto", a diferencia de otros narcotraficantes que mantienen un perfil bajo y alejados de las redes sociales, era muy activo en la red juvenil Tik Tok. En su cuenta @Fernando.s.t tiene más de 80,000 seguidores, en la cual muestra videos exhibiendo la lujosa mansión en la que fue capturado.



En Tik Tok publicó videos en una hacienda, montando en caballos purasangre y mostrando parte del ganado.