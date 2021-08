Honduras confirma ocho casos de hongo negro

Tegucigalpa, Honduras.

Las estadísticas de la Secretaría de Salud registra ocho casos confirmados de mucormicosis en Honduras, según el informe de la jefa de la Unidad de Vigilancia Karla Pavón.

La enfermedad, conocida también como hongo negro, se ha propagado en Honduras especialmente en pacientes que padecieron covid-19, aunque Pavón señaló que algunos de estos casos no estuvieron siempre ligados al virus.

"Lastimosamente ya llevamos ocho casos, de los cuales, solo en Choluteca se han presentado tres y de estos, los tres casos han fallecido", explicó la médico.

El recuento de Salud indica que son cinco personas que han fallecido por el hongo negro en el país. De estos, dos han sido en el departamento de Cortés y no estaban relacionados al covid-19, que, según los estudios médicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), provoca que los pacientes sean más frágiles cuando estos padecen la infección.

Pavón extendió: "La patología de mucormicosis es muy dañina, es muy dramática y es aquí donde los que son diabéticos, los que saben que tienen una patología agregada, deben tener su presión arterial, su diabetes, su enfermedad controlada y estable porque pueden contagiarse de covid-19".

Médico fallecido

En los últimos días, un médico de un centro asistencial de Choluteca perdió la vida a consecuencia del hongo negro, según informó la médico Pavón. Este se contagió de covid-19 y presentó mucormicosis.

Por último, Pávón destacó que el galeno no se había vacunado contra el virus. Subrayó la importancia de lograr la inmunización, aunque no explicó si este médico decidió no recibir la dosis del fármaco.

¿Qué es el hongo negro?

Una rara infección causada por un hongo que ennegrece los tejidos ha empezado a preocupar a las autoridades sanitarias globales. Las alarmas responden a que la mucormicosis, también conocida como el hongo negro, tiene una alta incidencia entre pacientes enfermos y recuperados de covid-19.