Educación promete dotar de insumos de bioseguridad ante clases semipresenciales

Tegucigalpa, Honduras.

El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, afirmó que dotarán de insumos de bioseguridad a centros educativos que tienen las condiciones para iniciar las clases semipresenciales, atendiendo alrededor de 18,000 estudiantes en 55 municipios del país.

Ministro Arnaldo Bueso

El funcionario dijo que la Secretaría de Educación proveerá los insumos de bioseguridad como gel y mascarillas para docentes, personal administrativo y estudiantes.



Aseveró que desde el inicio del año han propuesto una estrategia para atender con las medidas de bioseguridad en centros educativos que tengan un sistema hidrosanitario funcional y que la comunidad educativa tome la decisión de si se abre o no.

“La semipresencialidad no es un retorno normal como antes a centros educativos, porque si antes teníamos 30 estudiantes en el aula, ahora sólo vamos a tener 10 niños con las medidas de bioseguridad, los otros 20 van a estar en sus casas haciendo tareas y así sucesivamente”, puntualizó.

Son 164 centros educativos los que están en condiciones para abrir actividades educativas semipresenciales en los diferentes niveles, en 55 municipios. El próximo lunes 16 de agosto iniciarán las clases en centros educativos no gubernamentales.



“Son 147 centros educativos no gubernamentales los que pidieron iniciar clases de forma semipresencial y tener un hibrido con clases semipresenciales, pero también las clases virtuales”, declaró.



Asimismo, expuso que no todas estas instituciones educativas podrán iniciar actividades el lunes, porque solo algunos lo harán. El resto deberán esperar un poco más de tiempo porque las condiciones son que el centro educativo esté de manera óptima en su infraestructura, que los docentes y el personal administrativo esté vacunados con sus dos dosis.

También se conoció que a partir del 26 de agosto mediante un proceso escalonado se abrirán los centros educativos gubernamentales. “No todos los centros educativos van a abrir en el mismo tiempo porque la vacunación de los docentes no es pareja, ya que en unos departamentos se está aplicando la segunda dosis y en otros no”, especificó.



A medida se avance con la aplicación de la segunda dosis a los educadores, se van a ir abriendo centros educativos en los sectores identificados con bajo riesgo de contagio y que las instituciones tengan las condiciones básicas.



Se supo que iniciarán un primer pilotaje con la vacunación de cerca de 10,000 estudiantes de 12 a 18 años en los centros educativos que se van a ir abriendo y de esa manera completar la vacunación para todos los actores que van a estar asistiendo a los centros educativos.



Por ahora se está iniciando una campaña de limpieza de las instituciones de enseñanza para tenerlas en condiciones óptimas al momento de poner en marcha la semipresencialidad.