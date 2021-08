"Hay municipios y aldeas en las que sí se puede retornar a clases presenciales": Karla Pavón

Tegucigalpa, Honduras.

Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, dijo este jueves que hay municipios y aldeas de Honduras en las que sí se puede retronar a clases presenciales porque la incidencia de Covid-19 es sumamente baja.



La Secretaría de Educación dio luz verde para que este mes de agosto se retorne a clases semipresenciales en 154 comunidades donde el virus se ha reportado muy poco.



Esto se realizará con estrictas medidas de bioseguridad bajo el consentimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) local, así como la aprobación de la comunidad educativa integrada por padres de familia, maestros y director del centro.

Además lea: Honduras lanza una campaña para captar nuevas inversiones



“Sin embargo, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, La Paz, y en todas las cabeceras departamentales es imposible la apertura de centros educativos en estos momentos”, expresó.



“En Atlántida, Esparta, la tasa de mortalidad es cero, su tasa de incidencia es de 179 por cada 100,000 habitantes, es ahí donde tenemos que ir viendo cómo se retorna a clases”, expresó.



“Otro lugar es Duyure, Santa Ana de Yusguare, Santa Fe de Colón, hay municipios y aldeas que solo tienen una escuela, no está circulando el virus y que tienen una maestra con 10 alumnos, si no hay incidencia del virus, no hay mortalidad y la gente vive a grandes distancias, ahí se puede retornar a clases”, indicó.



“Esto es de analizarlo con la comunidad, con salud local, con los maestros, los padres de familia y analizar la posibilidad de retorno seguro”, expresó.



Pavón comentó que no es fácil que los niños acaten rápidamente que deben seguir medidas de bioseguridad en una escuela.



“Los primeros en retornar a clases deben ser los niños más grandes, no un pre-kínder porque nunca ha ido, entonces tienen que ir adaptando al niño.

No es fácil inculcarle a los niños pequeños el uso de mascarilla, si los médicos no soportamos la mascarilla, entonces con los niños hay que ir adaptándolos, primero una hora de clases porque el niño no va a soportar cuatro horas sin quitarse la mascarilla”, aseguró.



“Todo eso tiene que irse midiendo poco a poco, mientras eso pasa en esos municipios con baja incidencia sí se puede avanzar”, finalizó.