Requisitos para escuelas en retorno a clases semipresenciales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Educación de Honduras anunció este jueves que los centros educativos gubernamentales y privados regresarán a clases semipresenciales a partir del 16 de agosto.

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, oficializó la medida que circuló en las últimas semanas como una posibilidad en algunas regiones del país. Bueso indicó que, tras indagaciones en 154 municipios considerados por Salud como "de baja incidencia pandémica", que las escuelas reabrirán sus aulas para recibir a maestros y alumnos.

Sin embargo, esta apertura inicial y gradual solo se realizará si la comunidad educativa de cada localidad decide si es adecuado. De lo contrario, los estudiantes continuarán con mecanismos instructivos desde casa.

"Esto no significa una apertura en todo el sistema educativo nacional, sino una apertura gradual", expresó el funcionario de Educación.

Educación y el Sistema Nacional en Gestión de Riesgos (Sinager) han evaluado el contexto pandémico de Honduras en relación al retorno a clases, desde que en marzo de 2020, a consecuencia del ingreso de la pandemia, se cerraran las escuelas.

La decisión, que deberá ser consensuada entre padres, docentes, directores, maestros y autoridades locales, será avalada por el Sinager.

Fechas de retorno

En los centros académicos no gubernamentales (privados) retornarán el 16 de agosto. En los gubernamentales (públicos) será el 26 del mismo mes. Al menos 147 escuelas e institutos privados han presentado solicitudes a Educación para permitirles apertura. Estos han constatado contar con condiciones y medidas de bioseguridad aptas para recibir a los educandos.

Las escuelas e institutos públicos solo recibirán autorización una vez ejecuten estrategias particulares de cara a la evaluación del Sinager.

Requisitos

1. Es decisión y potestad de la comunidad educativa tomar la determinación de abrir o no escuelas y colegios.

2. El personal docentes, administrativo y de servicio deberá estar inmunizado contra el covid-19. Es decir, tendrá que haber recibido la segunda dosis del fármaco y constatarlo en documentación.

3. Los centros educativos deberán estar provistos de equipo de bioseguridad necesario para resguardar a los involucrados.

4. Los centros académicos deberán contar, en sus instalaciones, con un servicio hidrosanitario adecuado (agua potable y servicios sanitarios) óptimo para que involucrados dispongan e incrementen medidas de bioseguridad.

5. Las autoridades de cada institución deben desarrollar e implemenar un plan de contingencia de bioseguridad y, de esta manera, exponer en menor medida a los involucrados a contagios del virus.

¿En cuáles municipios?

Aunque no se ha oficializado, en estos municipios (92), se vacunó a docentes. A estos se sumarían más de cincuenta localidades que serán anunciadas por Educación en los próximos días.

LISTA DE MUNICIPIOS DONDE SE VACUNARÁ A DOCENTES:

Choluteca: Orocuina

El Paraíso: Alauca, Güinope, Luire, Morocelí, Oropolí, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, San Matías, Soledad, Teupasenti, Texiguat, Vado Ancho, Yauyupe.

Intibucá: La Esperanza, Camasca, Colomoncagua, Concepción, Dolores, Intubucá, Jesús de Otoro, Magdalena, Masaguara, San Antonio, San Isidro, San Juan, San Marcos de Sierra, San Miguelito, Santa Lucía, Yamaranguila, San Francisco de Opalaca.

Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuas, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales, Wampusirpi.

La Paz: Aguantequerique, Chinacla, Guajiquiro, Lauterique, Marcala, Opatoro, San José, San Juan, Santa Ana, Santa Elena, Santa María, Santiago de Puringla, Yarula.

Ocotepeque: Nueva Ocotepeque, Belén Gualcho, Concepción, Dolores Merendón, Fraternidad, La Encarnación, La Labor, Lucerna, Mercedes, San Fernando, San Francisco del Valle, San Jorge, San Marcos, Santa Fe, Sensenti, Sinuapa.

Santa Bárbara: Arada, Atima, Azacualpa, Ceguaca, Concepción del Norte, El Níspero, Gualala, Ilama, Macuelizo, Naranjito, Nuevo Celilac, Petoa, Portección, Quimistán, San Francisco de Ojuera, San José de Colinas, San Luis, San Marcos, San Nicolás, San Pedro Zacapa, San Vicente Centenario, Santa Rita, Trinidad, Las Vegas, Nueva Frontera.

Departamento de Cortés

Milton Ayala, director departamental de Educación de Cortés, informó a LA PRENSA que los municipios seleccionados hasta el momento son Omoa, Puerto Cortés, Choloma, Villanueva, Pimienta y Santa Cruz de Yojoa, todos con un rango de riesgo de infección menor a cinco.

El funcionario explicó que ahora hace falta elegir los centros educativos de estas ciudades que cumplen con las condiciones para regresar y que además tengan a su personal docente vacunado con al menos la primera dosis.

No se incluye a San Pedro Sula en la prueba piloto, que actualmente tiene una tasa de positividad de casos por covid-19 superior al 30%, y también quedan fuera La Lima, San Manuel, Potrerillos, San Antonio de Cortés y San Francisco de Yojoa.

No obstante, Ayala explicó que en la Capital Industrial ya fueron evaluados y certificados tres centros educativos no gubernamentales que solicitaron volver a través de la modalidad de clases híbrida: Escuela Internacional Sampedrana, Bilingüe Happy Days and Freedom y la Santa María del Valle, las cuales solo están a la espera de la autorización del Sistema Nacional de Gestión de Riegos (Sinager).