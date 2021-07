Seis municipios de Cortés a prueba piloto para clases semipresenciales

San Pedro Sula

Seis municipios del departamento de Cortés figuran dentro del ensayo de clases semipresenciales que llevarán a cabo las autoridades educativas nacionales en un esfuerzo para retomar las actividades académicas dentro de las aulas y de esta manera volver a normalidad de forma progresiva.

La selección se hizo tomando en cuenta los niveles de contagios que hay en cada una de las ciudades de todos los departamentos, valorando este factor en una escala del uno al cinco, siendo descartados los municipios donde las cifras de infectados son altas.

Milton Ayala, director departamental de Educación de Cortés, informó a LA PRENSA que los municipios seleccionados hasta el momento son Omoa, Puerto Cortés, Choloma, Villanueva, Pimienta y Santa Cruz de Yojoa, todos con un rango de riesgo de infección menor a cinco.

El funcionario explicó que ahora hace falta elegir los centros educativos de estas ciudades que cumplen con las condiciones para regresar y que además tengan a su personal docente vacunado con al menos la primera dosis.

No se incluye a San Pedro Sula en la prueba piloto, que actualmente tiene una tasa de positividad de casos por covid-19 superior al 30%, y también quedan fuera La Lima, San Manuel, Potrerillos, San Antonio de Cortés y San Francisco de Yojoa.

No obstante, Ayala explicó que en la Capital Industrial ya fueron evaluados y certificados tres centros educativos no gubernamentales que solicitaron volver a través de la modalidad de clases híbrida: Escuela Internacional Sampedrana, Bilingüe Happy Days and Freedom y la Santa María del Valle, las cuales solo están a la espera de la autorización del Sistema Nacional de Gestión de Riegos (Sinager).

Agregó que las instituciones que deseen una inspección deben enviar una solicitud a la Departamental de Educación para ellos convocar al resto de las entidades que conforman el equipo multidisciplinario de evaluación, que está integrado por autoridades de Educación, Sinager, Copeco, Secretaría de Trabajo y la Dirección Policial de Investigación (DPI).

A nivel nacional son más de 150 municipios los que tendrán la modalidad semipresencial, y el anuncio será dado antes de finalizar la semana por Arnaldo Bueso, titular de la Secretaría de Educación.