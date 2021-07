"No paro de llorar al recordarla": desgarrador mensaje de viudo de Carolina Echeverría

Tegucigalpa, Honduras.

Dos días después del infortunio en su hogar, que lo dejó sin su compañera de vida, el abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde dedicó palabras, llenas de emoción y congojo, a su esposa, la exdiputada Carolina Echeverría Haylock.

Urtecho permanece convaleciente, tas permanecer recuperándose en un centro médico, afectado por las heridas que recibió el domingo en su residencia. El ataque a él y su familia ocurrió durante la tarde de este domingo en la colonia Lomas del Mayab. Al menos cinco personas, que vestían indumentaria de bioseguridad, perpetraron el hecho, según investigaciones policiales preliminares.

Echeverría Haylock (68) compartió matrimonio junto a Urtecho Jeamborde (68) durante 42 años. Vía WhatsApp Urtecho escribió este miércoles palabras con dedicatoria a su esposa. "Nada podrá devolverme a mi esposa. Nos quedaba mucho por compartir. Es duro. Nunca creí vivir algo tan duro", describe el mensaje.

Añadió al mismo: "Ella me decía: 'Gordo, si me pasa algo, ¿le voy hacer falta?'". Urtecho extendió: "Pues hoy quiero decirle que tengo un enorme vacío que nunca será llenado, hasta que nos reunamos en el cielo para volver a ser felices. Veo difícil dejar de sufrir, era el amor de mi vida, será el eterno amor de mi vida".

El abogado, coronel en condición de retiro, permaneció interno en el Hospital Militar, a consecuencia de las heridas de bala que sufrió. Se recuperó y el cuerpo médico ha descartado que esté su salud en peligro. Fue dado de alta y trasladado a la residencia de su hija.

Escribió también: "Ayer no pude entrar a mi casa a dormir. Sentí que me asfixiaba. Dormí donde mi hija pero hoy estoy desesperado por ir a mi casa. Allí estaré más cerca de mi gran amor. Estará cada detalle que construimos juntos durante 42 años".

Echeverría Haylock era una reconocida dirigente del Partido Liberal de Honduras y representó al departamento de Gracias a Dios en el parlamento hondureño entre 2006 y 2010. En 2021 buscaba ocupar una vez más un escaño por su departamento y se perfilaba para conseguirlo en noviembre, cuando se celebren elecciones generales en el país.

Su ahora viudo lamentó: "El vacío en mi cama me abrumará, pero sé que la sentiré a mi lado aunque no esté. El no verla frente a su tocador arreglándose me hará falta, su llamada de 'gordo, venga' será un sonido que hará falta en mi oídos. Dios mío, por qué te llevas lo bueno y dejas lo malo en la tierra?".

El féretro con el cuerpo de su esposa fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea hondureña hacia la región de la Mosquitia, donde será sepultado este miércoles. Echeverría Haylock, oriunda de esa zona del país, era querida por la comunidad y su nombre fue aclamado este martes en su arribo al sector.

"Me creí un hombre valiente, fuerte, que he enfrentado la muerte en varias ocasiones, pero hoy me doy cuenta que no es cierto. No paro de llorar al recordarla, qué dificil es Dios mío", expresó Urtecho.

Su mensaje concluyó: "Amor mío, aunque no pude ir a dejarla a su pueblo, la mandé como era su deseo, a pesar de mi voluntad de enterrarla acá para tenerla más cerca e ir a verla a su tumba a cada momento. Cauquira, si Dios lo permite será el lugar que más visite el resto de mi vida, exactamente su tumba. La amo gorda, la amo con todo mi corazón para siempre, usted es mi vida para toda la vida".

El crimen contra la candidata liberal es investigado por autoridades hondureñas, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Esta institución manifestó este martes estar cerca de pesquisas y esperan pronto brindar un informe relacionado a responsables del acontecimiento.