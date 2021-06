Reo que murió en la Tolva estaba identificado con padrón del RNP de un doctor

Santa Rosa de Copán, Honduras.



Luego de que en Medicina Forense le tomaran las huellas dactilares a uno de los tres reos que murieron en la reyerta de la Tolva confirnaron en el Registro Nacional de las Personas (RNP) que este utilizaba la identidad de un medico de Santa Rosa de Copán.



El recluso según los registros proporcionados de forma preliminar se llamaba Oscar Monje Mendoza, pero en el padrón del registro sus huellas dactilares indican que pertenecen al ciudaddano Edwin Xavier Coto Quijada.



La portavoz de Medicina Forense , Isa Alvarado, confirmó que al tomarle las huellas el recluso aparece identificado con el nombre de Edwin Xavier Coto.



Hoy al trascender la información el verdadero Edwin Xavier Coto Quijada, al ver su fotografia difundida entre los privados de libertad muetos, reaccionó preocupado ante la situación que lo obligó a recurrir a Derechos Humanos para que le puedan ayudar a esclarecer.

"Esa fotografia, que la que me hice para el enrolamiento, me tomaron todos mis datos y ahora aparece que ni foto y la información personal la tiene otra persona que estaba presa" indicó Edwin Xavier Coto Quijada, quien es médico privado en Santa Rosa de Copán.

El doctor indicó que recibió su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) hace dos meses y que no la ha mostrado o utilizado en comercios, trámites o similares.

Al reo le tomaron huellas, pero sus huellas no están registradas en el RNP.

El se identificó con su nombre, pero tenía el número de ID del doctor, así estaba identificado en La Tolva. La información fue dada por Medicina Forense de Tegucigalpa



"imaginese lo que me esta sucediendo, me preocupa por mi familia, mi profesión y mi seguridad " dijo el médico quien indicó que también recurrirá al Ministerio Público.

Doctor Edwin Xavier Coto Quijada.





Oficialmente, el Insituto Nacional Penitenciario (INP) no se ha pronunciado por este nuevo caso de suplantación de identidad de privado de libertad.



Tampoco han confirmado como tenían identificado dentro del centro penal de la Tolva al reo que supuestamente se llama Oscar Monje Mendoza, pero que en el RNP aparece con el nombre e infiormación general del doctor Edwin Xavier Coto Quijada.



La fiscalía además de solicitar una investigación sobre la verdadera indentidad del privado de libertad que murió también deberá investigar si esa suplantación de identidad la usaba para salir del centro penitenciario o para cometer otros delitos.