Vecinos de Chamelecón cumplirán dos días sin energía

San Pedro Sula, Honduras

Más de 35 horas sin energía reportaron este lunes por la noche moradores de la colonia Providencia del sector Chamelecón, después de que un transformador explotara el domingo a las 7:00 am.

Hasta este lunes los vecinos continuaban sin servicio, pese a que ellos aseguraron haber hecho la denuncia a la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

“Se nos van a arruinar nuestros alimentos si no hacen algo pronto. Yo tuve que llevar algunas cosas de mi refri para donde una prima que vive en una colonia cercana, pero no solo es eso, porque en la noche no pudimos dormir por el calor”, dijo Fátima Fuentes, residente de la comunidad.

Los afectados dijeron que las interrupciones de energía en el sector son recurrentes y a muchos moradores se les dañan sus electrodomésticos, por lo que también exigen controlar la problemática.

“Aquí se va la luz seguido, casi a diario, a veces tarda en venir y otras solo es el apagón y vuelve y en ese juego a varios vecinos se les arruinan las cosas de la casa”, agregó Fuentes.

Además, el sector ha reportado en numerosas ocasiones los constantes fallos del transformador que ha causado cientos de apagones en los últimos años.