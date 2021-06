Primer paciente con hongo negro derivado del covid buscó atención oportuna

TEGUCIGALPA

Las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron el primer caso de mucormicosis ligado al covid-19 en el país.

A través de una conferencia de prensa, la ministra de la entidad, Alba Consuelo Flores, dijo que un grupo de especialistas conformado por infectólogos, microbiólogos, patólogos, entre otros analizaron el caso.

La ministra hizo un llamado a la población a no alarmarse, pues el hongo negro como es comúnmente conocido no es contagioso. “Puedo decir que el caso resultó positivo, esta patología está asociada al covid-19 porque el paciente en algún momento lo tuvo, pero a la vez quisiéramos decirle a la población que no debe alarmarse, porque esa patología la hemos observado desde hace 40 años en el país asociada a otras enfermedades, hoy asociada al covid-19, pero tenemos antecedentes de lo que está sucediendo en otros países y estamos tomando decisiones de cómo abordarla”, dijo.

Paciente

El hombre de 56 años contrajo covid en diciembre, es procedente de Tegucigalpa, pero fue abordado en San Pedro Sula. Buscó atención médica dos semanas después de presentar lo síntomas de mucormicosis, dijo la doctora Karla Pavón, quien forma parte del equipo evaluador. Indicó que la búsqueda de atención fue oportuna. Tras presentar síntomas sospechosos, la persona fue sometida a una serie de análisis clínicos desde hace unos días.

La mucormicosis afecta principalmente a pacientes con problemas de salud de base, como diabetes o sida, o que toman medicamentos que reducen la capacidad del cuerpo para combatir gérmenes y enfermedades como es el caso de los pacientes de covid-19 con bajas defensas.

Nery Cerrato, viceministro de Salud, dijo que el paciente luego de recuperarse del covid regresó con dolor facial y en el paladar, por lo que estuvo en observación durante algunos días, llegándose a confirmar el contagio a través de pruebas de laboratorio. De acuerdo con las autoridades de Salud, la enfermedad es “oportunista” y se presenta después de haber padecido coronovirus, por causa de los esteroides usados para su tratamiento, por lo que estos pacientes deben evitar el polvo, el contacto con estiércol, que puede estar presente en frutas o verduras, entre otros contaminantes.

“Recordamos que el tratamiento contra la covid-19 también utiliza esteroides y los esteroides si se usan a largo plazo pueden producir una supresión del sistema inmunológico y en consecuencia este hongo”, dijo el funcionario.

La doctora Mitzi Castro, jefa del laboratorio de virología de la Secretaría de Salud, reiteró que el hongo no se transmite de persona a persona, por lo que pidió a la población mantener la calma. “No nos alarmemos, en Honduras está el hongo negro desde hace 40 años y está en las frutas y verduras en descomposición”, dijo.

En India, antes de la pandemia de la covid-19, solo se reportaban dos o tres casos al año.