Se ha vacunado en tiempo récord a 352,000 hondureños, afirma JOH

TEGUICIGALPA

El presidente Juan Orlando Hernández destacó anoche el rápido avance de la vacunación contra el covid-19 en el país y precisó que según los últimos reportes ya son más de 350,000 los connacionales inmunizados.

En cadena nacional, Hernández expuso que en aras de reactivar el sector turístico han destinado vacunas a lugares con este potencial como Islas de la Bahía, Santa Lucía y la zona sur.

Precisamente ayer estuvo en el corredor desde Amapala, la Isla Conejo y Coyolito.

“La industria turística ha sido muy golpeada, y espero que ahora al estar vacunados los lancheros, la gente que está en los restaurantes y la gente que se dedica al turismo nos va a permitir reactivar la economía mucho más rápido y más temprano de lo que habíamos pensado, y eso nos va a permitir un mayor flujo de hondureños movilizándose de un lugar a otro con la seguridad de que las personas que los van atender ya están vacunadas”.

Añadió que mediante un trabajo articulado con el Instituto Hondureño de Seguridad Social comenzamos esta operación la semana pasada con Roatán, Islas de la Bahía, seguimos ayer en Santa Lucía, y hoy estamos en la zona del golfo de Fonseca con la visión de reactivar la industria del turismo, porque de ellos dependen 270,000 familias en esta industria que le llaman sin chimeneas y que es muy importante en términos de generación de empleos.

“Nos dijeron que no se iba a poder, que no había vacunas, que era un engaño, que no estábamos preparados, porque confiamos en el Sistema de Naciones Unidas, y nos criticaron por eso.

También que no estamos listos porque no habíamos comprado con suficiente tiempo las vacunas, hasta que nos íbamos a tardar 11 años en vacunar a la población que los médicos le dicen elegible”, señaló.

Finalizó: “Espero que antes que finalice mi Gobierno, tal como está establecido el programa, que dentro de ocho meses podamos dar el anuncio que hemos alcanzado la meta que nos propusimos. No en 11 años, sino en estos meses que faltan”, destacó el presidente Hernández.