Gobierno califica como "positiva" la gestión en Europa para el plan de reconstrucción

Tegucigalpa, Honduras.

Representantes del Gobierno hondureño informaron sobre los resultados obtenidos ante las gestiones realizadas en varios países de Europa por la socialización del plan nacional de reconstrucción.



En una comparecencia pública, el canciller Lisandro Rosales, el secretario de Coordinación General de Gobierno, Carlos Madero, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olvin Villalobos, detallaron sobre las gestiones realizadas ante autoridades de gobierno, empresarios, y representantes de organizaciones e instituciones públicas y privadas de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Vaticano, Bélgica y de España.



“En esta gira que se realizó por países europeos y de Gran Bretaña urgimos el respaldo internacional bajo el entendido de que las tragedias de Eta y Iota fueron efectos del cambio climático. Recordemos que en Europa ese tema es muy sensitivo, especialmente de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26)”, informó el canciller Rosales.



Amplió que en esas naciones “había algún conocimiento, pero no la profundidad de los daños” sufridos en Honduras porque el mes de noviembre, cuando afectaron las tormentas tropicales de Eta y Iota al país, pasaron otros acontecimientos mundiales que no dejaron visibilizar la magnitud de esas tragedias.



El diplomático indicó que también visitaron organizaciones empresariales y que se realizó en Alemania una reunión con la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinoza.



Asimismo, ejemplificó que se reunieron con la organización no gubernamental Germanwatch, que certifica el índice de desempeño sobre cambio climático que se da en el mundo.



El canciller amplió que otro de los objetivos de las gestiones realizadas en Europa “es que Honduras sea presentada como un ejemplo de lo que hace el cambio climático y cuáles son las consecuencias, cómo se detienen los procesos de desarrollo y cuál es la nueva forma que debemos utilizar para reconstruir el país”.



Recalcó que el respaldo del Santo Padre fue algo muy importante. “Él nos aseguró que iba a tener ese mensaje en mente, especialmente cuando a él le toque hacer una presentación el Glasgow (Escocia) en la COP26 y, de esta manera poder visibilizar más los efectos del cambio climático, pero usando claramente el ejemplo de Honduras”, apuntó.



“Esperamos que este apoyo de la COP26 se traduzca en un apoyo económico para mitigar ese desastre que nos genera el cambio climático”, subrayó Rosales.



Entre otros temas también precisó que hubo mucho interés de parte de varias empresas y organizaciones empresariales por los proyectos del plan nacional de reconstrucción.



El ministro Madero indicó que la presentación llegó “a países que tienen que ver con la Unión Europea, al igual que con el sector privado de muchas de estas zonas, al punto de que hemos recibido un respaldo prácticamente unánime de los países cooperantes que tiene la intención sobretodo de preparar y alistar sus programas de cooperación al plan”.



Detalló que es urgente implementar el plan de reconstrucción, que se miren los efectos de la pandemia, la situación sobre el acceso a las vacunas, así como el tema de la conectividad digital para que los niños puedan regresar a clases.



Como resultado de un acuerdo que se firmará entre el Gobierno hondureño y una empresa española, unas 2,000 escuelas públicas de Honduras tendrían conectividad digital y acceso a teleeducación por satélite.



El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olvin Villalobos, se refirió al acuerdo firmado entre Honduras y España sobre migración circular que permitirá abrir en el país europeo oportunidades de trabajo temporal para los hondureños.



“Este convenio vendrá a dar oportunidades a muchos hondureños para que puedan viajar de forma legal, de manera temporal y con esto trabajar en España y realizarlo por los procedimientos que conforme a ley corresponde”, recalcó Villalobos.



El acuerdo fue firmado por el canciller Lisandro Rosales y su homóloga española Arancha González Laya durante la celebración en Madrid, de la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre ambos países.