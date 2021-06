Ceibeños protestan por anexión de puerto Satuyé a Zede de Roatán

La Ceiba, Honduras.

Los ceibeños levantaron su voz en contra de las Zonas Especiales de Desarrollo (Zedes) por considerarlas inconstitucionales.

Así lo manifestaron durante una marcha pacífica ayer la cual salió del parque Las Banderas y concluyó con un plantón frente a la alcaldía.

El Congreso Nacional aprobó la semana anterior las reformas a la ley que rige a las Zedes, a las cuales se les otorgó más exoneraciones, con la votación final de 59 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones.

El proyecto fue aprobado en abril de 2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y ratificado en mayo de ese mismo año en el Congreso Nacional.

En La Ceiba se creó un frente común contra las Zedes, el cual está conformado por varios grupos de la sociedad civil, entre ellos la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y el Movimiento Social Organizado (Moso).

Durante el mitin, las organizaciones hicieron público un planteamiento en el cual se pronuncian en contra del proyecto y exigen cuanto antes su derogación. “Estamos diciendo que Atlántida no está en venta, La Ceiba no está en venta por eso estamos aquí protestando. Queremos que el pueblo sea escuchado mediante una consulta. La gente sigue diciendo no a las ciudades modelo. Tenemos que estar alertas porque nos están expropiando de nuestro territorio”, aseguró Nahún Lalín, dirigente de Ofraneh.

LEA: Empresarios en Honduras piden una revisión de ley de Zede

Lo que originó el malestar de los ceibeños es que el 23 de marzo directivos de la Zede Roatán Próspera aprobaron de manera inconsulta la anexión del puerto de Satuyé en La Ceiba.

El acuerdo de incorporación publicado por Próspera en el sitio que contiene su reglamento interno establece que el puerto de Satuyé está localizado en el área conocida como Boca Vieja, sector Satuyé y cuenta con 224,863 manzanas.

En la marcha también participaron los diputados Tomás Ramírez del Pinu y Luis Fuentes del Partido Liberal. “Estamos totalmente en contra de este proyecto que es nocivo para el pueblo hondureño. Nos pronunciamos en contra porque es una violación a la soberanía de nuestro país. No es posible que estén vendiendo a pedazos a Honduras”, apuntó Fuentes.