Las confesiones de chapín acusado de matar a familia hondureña en Iowa

Iowa, Estados Unidos.

Marvin Orellana Escobar es sospechoso de ser el autor material del asesinato de la hondureña Rossibeth Flores Rodríguez (29) y sus hijos Grecia Daniela Flores Alvarado (11) y Ever José Mejía Flores (5), los tres originarios de El Paraíso, Copán.

El juicio de Orellana Escobar terminó como nulo en el mes de abril pasado después de que el jurado no pudo llegar a un veredicto sobre dos de los tres cargos. El jurado comenzó las deliberaciones y le dijo al juez que habían llegado a un veredicto sobre el asesinato de Flores Rodríguez, pero que permanecían "muy separados" en los otros dos cargos, informó un sitio de noticias locales de Des Moines.

En el estrado

"Dijo que me iba a matar porque no le presté dinero para que pagara parte de lo que debía por su viaje", dijo el acusado mediante un intérprete, refiriéndose a las deudas que Flores Rodríguez había contraído para pasar junto con sus dos hijos de manera irregular hacia los Estados Unidos. "Ella dijo que no le iba a dar ninguna satisfacción al padre de los niños, que se los iba a quitar", añadió un portal de información de Iowa.



"Ya los maté, ahora te voy a matar'", aseguró Marvin que ella le dijo. El guatemalteco relató durante el juicio que le quitó la arma a Flores Rodríguez y la apuntó. En la lucha que siguió, dijo, ella golpeó su mano y la arma se disparó dos veces, golpeándola en la cabeza en ambas ocasiones.



Según él, no tenía mala voluntad hacia Flores Rodríguez o sus hijos, de hecho, incluso antes se había ofrecido a adoptarlos, una afirmación que su madre luego subió al estrado para negar rotundamente. El sospechoso añadió que lo ocurrido con Flores Rodríguez fue tanto un accidente como un acto de defensa propia.

Recordó que luego llamó a la Policía y permaneció allí hasta que llegaron, lo que ahora dice que se arrepiente. "Pensé que eso me iba a ayudar mucho, pero estaba equivocado, nunca debí haberlos llamado", dijo en el estrado.



"Hubiera sido mejor huir y no estar encerrado durante dos años, como ahora". El testimonio del guatemalteco fue contradictorio con el de su esposa Mariah, quien testificó que ya estaba en casa cuando ocurrió la disputa, escuchó una discusión en español entre Marvin y Rossibeth, lo miró sacar una pistola y dispararle en la cabeza.

Marvin Orellana desvirtuó todo tipo de señalamiento en su contra durante el desarrollo del juicio. Captura de pantalla

En tanto, el chapín afirmó que Flores Rodríguez le dijo que ella había matado a sus hijos, pero dijo que no revisó el sótano donde dormían y solo descubrió que estaban muertos más tarde cuando vio una transmisión de noticias.

"Pensé que este era mi último día en la Tierra", dijo. "Estoy sentado en el sofá, ella me apunta con un arma, pensé, 'esto es para mí', finalizó diciendo el acusado en torno al caso.

En tanto, la madre de Rossibeth, Betty Rodríguez, tomó nuevamente el estrado judicial de los testigos para refutar las afirmaciones de Orellana Escobar. Ella dijo que Rossibeth nunca fue violenta, era una persona pacífica y nunca tuvo mal genio, ella respondió "no" cuando se le preguntó si Rossibeth alguna vez dañaría a sus hijos.



El Dr. Joshua Akers, médico forense del condado de Polk, acompañó al jurado a través de las autopsias de las tres víctimas, tanto Flores Rodríguez como su hija, que pasaba junto a Daniela, tenían heridas en las manos como si hubieran tratado de protegerse la cabeza, mientras que Ever tenía los ojos abiertos cuando le dispararon. Daniela fue encontrada agachada entre dos camas, como escondida, mientras que el disparo en la sien que mató a Flores Rodríguez tenía moretones alrededor, lo que sugiere que el cañón del arma estaba justo al lado de su cabeza cuando fue disparada.



El asistente del fiscal del condado, Tom Miller, acusó al chapín de disparar a Flores Rodríguez "al estilo de ejecución" antes de proceder abajo para matar a sus hijos. Declaró que nunca bajó las escaleras para ver cómo estaban los niños e insistió en que los únicos disparos se produjeron en la lucha por el arma.

Durante los argumentos finales, el asistente del fiscal del condado de Polk, Kevin Hathaway, rechazó enérgicamente la afirmación del guatemalteco de que la hondureña había matado a sus hijos y amenazó con asesinarlo antes de dispararle accidentalmente en una pelea.

"Le disparó a la mujer dos veces en la cabeza, por supuesto que no fue un accidente", dijo Hathaway al jurado. Mientras tanto, los abogados defensores instaron al jurado a dar crédito a la versión de los hechos del guatemalteco, señalando que se quedó en la casa y se comunicó con la Policía él mismo en lugar de huir de la escena o tratar de ocultar lo sucedido.

Los abogados defensores solicitaron la anulación del juicio de los tres cargos, a lo que el Estado no se resistió. El juez David Porter dictaminó que, si bien el tribunal tiene la autoridad para aceptar un veredicto parcial y declarar nulo el juicio sobre los cargos restantes, las preguntas del jurado sugirieron que estaban sopesando inadmisiblemente la posibilidad de un juicio nulo total o parcial en su toma de decisiones.

"Dado el tiempo que este jurado deliberó, dado que este fue, francamente, un patrón de hechos bastante simple, y dado que el jurado se está tambaleando hacia el error ... concluyo como una cuestión de derecho que un juicio nulo es una necesidad manifiesta", dijo Porter.

Los fiscales y los abogados defensores se negaron a comentar después de que terminó el juicio, mientras que el fiscal del condado de Polk, John Sarcone, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que su oficina volverá a intentar proceder el caso.

"Apreciamos el tiempo dedicado por el jurado en su deliberación, y aunque estamos decepcionados de que el jurado no haya podido llegar a veredictos en todos los aspectos, agradecemos su servicio", dijo. "Definitivamente volveremos a juzgar este caso para asegurar justicia para las tres víctimas".

No se fijó de inmediato una fecha para un segundo juicio. Hasta donde se supo, Orellana Escobar estaba detenido con una fianza de $3 millones en la cárcel del condado de Polk.

Flores Rodríguez y sus hijos se habían mudado a Des Moines desde Honduras menos de seis meses antes de su muerte y se estaban quedando con el guatemalteco y su familia.