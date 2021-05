Salvador Nasralla no se vacunará en Honduras: ¿cuáles son sus razones?

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial del Partido Salvador de Honduras (PSH) y presentador de televisión Salvador Nasralla reveló este sábado que no se vacunará contra el covid en Honduras.

Puede leer: David Chávez se perfila como nuevo presidente del Partido Nacional

El histórico presentador de la cadena Televicentro explicó que aún no se vacuna contra el virus y que se recibirá las dosis del fármaco en otro país. Argumentó que prefiere inmunizarse en otro territorio a recibir dosis que estén en Honduras.

"Yo no me voy a vacunar aquí. Yo me voy a vacunar en otro lado. No confío en estos. Yo creo que lo que inyectan es suero", externó Nasralla al periodista Heribaldo Laínez, en un corto video publicado este día.

'Vamos a vacunar a la clase trabajadora': presidente Hernández https://t.co/cZkQQZ1yuL — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) May 22, 2021

Nasralla atizó contra el proceso de inmunización en Honduras y desestimó aplicarse dosis traídas al país por el Gobierno Central.

Subrayó: "Yo creo que lo que inyectan es suero. Tengo miedo". A lo que añadió: "¿Cómo vas a confiar en las cosas que pudo haber comprado Juan Orlando Hernández?". El presidenciable se ha mostrado escéptico del proceso de vacunación del Estado de Honduras, desde el anunció en los primeros meses de 2021.

Nasralla arguye que las dosis del fármaco que Honduras utiliza, a través de la Secretaría de Salud, están "compuestas por suero". Sin embargo, este extremo no ha sido revelado o confirmado por ninguna organización nacional o internacional.

Además: La pandemia entristece a La Ceiba al dejarla sin carnaval

El político ha cuestionado la procedencia de las dosis traídas a Honduras. Dosis de las firmas Sputnik, AstraZeneca y Pfizer se han aplicado en el país, destinadas a personal sanitario y adultos mayores, por ser parte del grupo prioritario y más expuesto a los efectos de la enfermedad.

Honduras registra 231,560 contagios y 6,133 muertes a consecuencia del covid-19. El virus ha dejado una estela de luto y el país apenas ha inmunizado al 1% de la población. En tanto, campañas de vacunación se desarrollan a nivel nacional a galope, en busca de aplacar la ascendente curva de contagios y muertes de los últimos meses.