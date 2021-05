Conozca paso a paso desde agendar cita en la web hasta vacunarse a través del Ihss

San Pedro Sula, Honduras.

A partir del 25 de mayo comienzan las jornadas de vacunación por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) en el país.

Las primeras 204,000 dosis de la vacuna AstraZeneca llegarán a Honduras desde el próximo sábado hasta el lunes 24 de mayo. La vacunación comprenderá por ahora tres grupos:

Grupos prioridad

- Personas mayores de 60 años y que siguen trabajando o cotizando para el Ihss.

- Los jubilados del Seguro Social, del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), así como del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Unah (Inpreunah).

- Personas de 18 a 59 años que tienen comorbilidades, tales como hipertensión, diabetes, cáncer y otras enfermedades base, además de estar registrados en la base de datos del Seguro Social.

Durante la mañana de este miércoles el Seguro Social llevó a cabo una migración de datos para tener habilitado a partir de la 1:00 pm el sitio web y que la población pueda realizar su cita en el enlace www.ihsss.hn

Pasos para agendar cita

Al ingresar al sitio web antes descrito, la persona encontrará un espacio del menú principal con un botón llamado "Covid-19", deberá darle click y posteriormente hallará información de interés sobre el virus y una pestaña con el indicador "Cita web vacuna", al darle click lo dirigirá a una plataforma que le pedirá un usuario, que será su número de identidad (aplica lo mismo para todos). De igual manera deberá crear una contraseña, de preferencia debe anotarla o que sea de fácil recordatorio porque después se le pedirá nuevamente.

Una vez listo el usuario y la contraseña, le solicitará que vaya a buscar su cita, le mostrará varios espacios para llenar, allí deberá colocar su teléfono, correo electrónico y otros datos personales. Siempre en el portal le aparecerán los horarios disponibles para que elija y una vez tenga su cita aprobada, esta le llegará con todos los detalles al correo electrónico proporcionado.

Centros de vacunación

El Seguro Social tendrá dos modalidades de vacunación: peatonal y vehicular. La persona debe seleccionar y dependiendo de la modalidad se le habilitarán las horas disponibles de vacunación, por ejemplo, si la opción "peatonal" tiene cinco vacunadores, le aparecerán cinco horarios iguales, entonces debe seleccionar uno de esos, el sistema de inmediato le hará la búsqueda y le mostrará mediante una captura de pantalla la hora y el lugar donde será la vacunación.

El Seguro Social ha elaborado un consentimiento escrito el cual debe ser firmado por la persona y presentarlo junto con su tarjeta de identidad y su cita en el centro de vacunación para que pueda ingresar. Posteriormente debe presentar la misma documentación ante un digitador, quien corroborará los datos, una vez revisado y vacunado le entregará un comprobante donde se repetirán sus datos y la fecha en que será la aplicación de la segunda dosis.

Este mismo procedimiento está contemplado a usar por parte del Seguro Social para la aplicación de la segunda dosis, la cual será en el mismo lugar al que fue en la primera visita.

Los centros de vacunación identificados a nivel de Tegucigalpa son cuatro:

- Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah): para los jubilados del Seguro Social e Impreunah. Solo esta universidad tiene capacidad para ocho puntos de vacunacion, cinco para modalidad vehicular y tres para peatonal, aquí se espera vacunar mas de 1,5000 personas cada día.

- Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Upnfm): para los jubilados del Injupemp.

- Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) para los mayores de 60 años y que están activos.

- Universidad Católica de Honduras: para las personas de 18 a 59 años con enfermedades base.

Sobre los centros de vacunación en ciudades pequeñas:

A nivel regional, en ciudades pequeñas como Santa Rosa de Copán; Tela, Naco; Tocoa; Olanchito; Roatán; Catacamas; Juticalpa; Danlí (personal de El Paraíso deberá ir a Danlí); Choluteca; San Lorenzo; Comayagua y Siguatepeque, la vacunación se llevará a cabo a través del último dígito de identidad. Se contempla que estas ciudades tengan las modalides de peatonal y vehicular.

La persona debe ir al centro de vacunación de acuerdo con el último dígito de identidad, ya que el Seguro Social estará informando dos dígitos por día para que los derechohabientes puedan acudir. La idea inicial es que la jornada de vacunación de las dosis adquiridas por el Seguro Social arranque al mismo tiempo en todo el país; sin embargo, sus autoridades no descartan que hayan atrasos de uno o dos días como está establecido en ciertas ciudades.

Sobre San Pedro Sula y el resto de ciudades grandes:

Según se informó a LA PRENSA hasta las 12:00 del mediodía de este miércoles, para ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba y otras, el personal del Seguro Social estaba terminando algunos detalles para definir el mecanismo de vacunación.

"Todos los centros de vacunación son alianzas y apoyos que nos están dando las universidades y cámaras de comercio para que no se incurra en un gasto de alquiler. La idea es que la gente no se aglomere, no queremos que las personas vayan a hacer filas interminables a un lugar o se desplacen temprano si nos les toca según horario elegido, por eso hemos hecho pruebas y calculamos que por cada persona el proceso va a demorar entre 20 a 25 minutos", dijo Cecilia Mendoza, portavoz del Seguro Social en Tegucigalpa.

Mendoza también se refirió a las personas que no alcanzaron a actualizar sus datos en el sistema, el cual era hasta el 10 de mayo, para indicar, por ejemplo, si tienen enfermedades de base y ser incluidos dentro de estos grupos de prioridad. Comentó que si los afiliados no pudieron realizar cambios en su historial, les tocará ser parye del siguiente grupo de vacunación.

Con relación al resto de la masa laboral que no está dentro de los tres grupos prioridad de vacunación por parte del Seguro Social, tendrá que esperar hasta una próxima entrega de dosis.

AstraZeneca ha brindado un calendario de entrega de vacunas y se espera que el Seguro Social anuncie pronto cuál será el siguiente grupo a vacunar, pues por ahora atambién incluirán al personal de socorrro que no pudo ser inoculado a través de la Secretaría de Salud, bomberos, policías y otros que puedan entrar en contaco directo con sospechosos o positivos de covid-19.



En tanto, Juan Carlos Sikafy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), manifestó que "estamos contentos porque el plan de vacunación del Ihss es una realidad, es una buena noticia porque tenemos todo un trabajo estructurado, con la logística suficiente y los equipos organizados para que se lleve a cabo en orden".

"Las vacunas llegarán desde este sábado hasta el lunes y comienza la vacunación el martes 25 del presente mes. Ya sabemos la cantidad de vacunas de AstraZeneca que vienen por vuelo, también quiero decir que junco con la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) estamos buscando la posibilidad de vacunar al entorno familiar de cada afiliado", concluyó.