Presidente de Honduras ofrece comprar vacunas anticovid que están prontas a vencerse

Tegucigalpa.



El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández sugirió que el país pueda comprar vacunas a países que cuentan con exceso de dosis, y que estén prontas a vencerse.



Así lo dijo luego de recibir parte del segundo lote de vacunas que llegaron a Honduras bajo el mecanismo Covax.



Hernández agradeció a la Organización Mundial de la Salud y a todo el sistema de Naciones Unidas por su involucramiento en el momento "tan difícil de la historia de la humanidad".



Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a los países que adquirieron grandes lotes de dosis desde antes de que estas estuvieran disponibles. "Estoy seguro que muchas de las naciones del mundo que compraron las vacunas antes, tienen más dosis que las que requieren para inmunizar a su población", y prosiguió: "muchas de estas dosis están por vencerse y no sería justo, ni para sus propios pueblos, dejar vencer esas vacunas, cuando las necesitamos nosotros".



El presidente hondureño aclaró que no está pidiendo donación, ya que entiende la crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus; en tanto, aseguró que "tenemos el dinero para comprarlas".



A criterio del mandatario, "sería una tragedia que las vacunas que ya están por vencerse en estos países se terminen venciendo y no le sirvan a ningún ser humano".



"Les pido su apoyo, Honduras está en la capacidad de comprarles esas vacunas, servirán a nuestro pueblo", agregó Hernández.



El presidente hondureño también agradeció a Israel por la donación de vacunas que fueron las primeras en llegar a Honduras, y al reino de España, que se comprometió a donar vacunas a América Latina, una vez ellos hayan pasado el 50% de vacunación de su población.