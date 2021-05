123,000 mayores de 75 años serán vacunados en Honduras

SAN PEDRO SULA.

En la cuarta jornada de vacunación contra el covid, que arranca hoy y culmina el 31 de mayo, serán inmunizadas 228,560 personas, entre trabajadores de la Salud, personal de cuerpos de socorro, pacientes renales y adultos mayores de 75 años.

Durante esta etapa, los primeros que serán inmunizados son 55,587 trabajadores de Salud que recibieron la primera dosis el pasado 15 de marzo con la vacuna de AstraZeneca.

También serán incluidos más de 39,000 empleados sanitarios públicos, no público y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que no han iniciado el esquema y que quedaron pendientes. Aquí se incluyen trabajadores de clínicas y hospitales privados, clínicas odontológicas, oftalmológicas, de fisoterapia, laboratorios clínicos y de imágenes, etc.

3 claves de la vacunación: Lineamientos de vacunación anticovid en las nueve regiones donde se inmunizará En el distrito central. Para arrancar con la jornada de vacunación de las personas mayores de 75 años se determinó dividir la región de Salud del Distrito Central en ocho redes, que contarán con establecimientos acondicionados para esperar antes, durante y después de la aplicación del fármaco. Región San Pedro Sula. Para la Región de San Pedro Sula se asignaron 34,705 dosis de la vacuna AstraZeneca, iniciando hoy jueves 6 de mayo con el restante de empleados de Salud públicos y no públicos que recibieron la primera dosis. El centro de vacunación será la Universidad Católica. Municipios de Cortés. Del 12 al 14 de mayo se programó la aplicación de la primera dosis para los adultos mayores de 75 años en los 11 municipios de la región sanitaria de Cortés. Del 17 al 18 se vacunará con la segunda dosis de AstraZeneca al personal de salud inmunizado en la segunda campaña.

También se incluye a quienes laboran en el área de la Salud de manera independiente a nivel nacional, es decir, médicos, licenciadas en Enfermería, enfermeras auxiliares, psicólogos, nutricionistas, farmacéuticos y microbiólogos. Ida Berenice Molina, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud, dijo que una vez finalizada la vacunación al personal sanitario se inicia con los adultos mayores en dos grupos: el primero, los ancianos concentrados en asilos y sus cuidadores, que de acuerdo con el censo son 2,556 a nivel nacional.

El segundo grupo de esta población de la tercera edad incluye a más de 123,053 personas mayores de 75 años en nueve regiones sanitarias que son Atlántida, con 12,811; Comayagua, 12,140; Copán, 9,598; Cortés, 19,719; La Paz, 5,026; Santa Bárbara, 11,005; Valle, 6,075. En el Distrito Central la meta son 31,069 y en la región de San Pedro Sula 15,610.

Datos 40,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V llegarán al país en los próximos días para continuar con la inmunización de los hondureños. 216,964 casos de covid-19 se registran a nivel nacional, ayer se confirmaron 1,131 nuevos contagios, informaron las autoridades.

“Estas nueve regiones han sido priorizadas con base en la mortalidad, la tasa de incidencia y la tasa de letalidad, es decir, que son las regiones donde este grupo de edad son los que se están hospitalizando y son los que están falleciendo, por tanto, y de acuerdo con la disponibilidad de la vacuna se priorizaron esas nueve regiones a nivel nacional”, explicó la doctora.

Los requisitos para la inoculación de los adultos mayores de 75 años o más son, de acuerdo con lo informado por Molina, llevar la tarjeta de identidad o el carnet de residente y presentar un recibo de servicio público que acredite que vive en la ciudad en la que se está vacunando.

Otros grupos

Otro de los grupos a proteger en esta campaña son 3,447 pacientes renales que reciben diálisis en 18 clínicas a nivel nacional.

El último y cuarto grupo a inocular son los trabajadores de los cuerpos de socorro que incluyen a 1,090 bomberos; de Cruz Roja, son 1,721; 497, de Cruz Verde; a 143 personas del 911; 461, de Copeco, y a 471 empleados de la Concesionaria Vial (Covi), que según esta empresa trabajan en los servicios de ambulancia.

“Esta actividad se hará en conjunto con la seguridad social, ya que la Secretaría de Salud protegerá a los que son no asegurados y el IHSS a los que cotizan. Se tiene un censo de más de 4,383 trabajadores de los cuerpos de socorro”, especificó la jefa del PAI.

“Esta campaña inicia mañana (hoy 6 de mayo) y es importante que la población esté informada que la vacunación de los adultos mayores de 75 años arranca hasta el 15 de mayo a nivel de estas nueve regiones sanitarias. Hoy se inicia con los trabajadores de Salud que están pendientes y luego se irá avanzado hacia los otros grupos”, expresó Molina.

La funcionaria dijo que el Distrito Central es el único que comenzará la inmunización de las personas mayores de 75 años a partir del 24 de mayo y no el 15 como las demás.

La inmunización se hará con 189,600 dosis de AstraZeneca donadas por el mecanismo Covax/Gavi y que arribaron el martes al país; pero según lo manifestado por la jefa del PAI, serán vacunados 228,560 hondureños. “Debido a que de los frascos se obtienen más dosis”.

Cortés y SPS

Para la Región de San Pedro Sula se asignaron 34,705 dosis de AstraZeneca, iniciando hoy con el restante de empleados de salud públicos y no públicos, en la Universidad Católica como centro de vacunación.

Lesbia Villatoro, jefa de Salud de SPS, explicó que en la ciudad hay seis asilos de ancianos a los que acudirán para vacunar una vez inmunizados los trabajadores sanitarios.

“En cuanto a los mayores de 75 años se irán definiendo las estrategias, no hay un censo específico y lo que vamos hacer es vacunar por el último dígito de la identidad para tener un mejor orden”, expresó Villatoro.

Con este lote de vacunas se inmunizarán a más de 228,000 hondureños, entre ellos: personal de Salud, de los cuerpos de socorro y adultos mayores que viven en asilos y a mayores de 75 años.

Para la región de Cortés fueron asignadas 19,655 dosis con las cuales se iniciará a partir de hoy y hasta el 8 de mayo con los empleados de salud públicos y privados en los municipios de Pimienta, Villanueva, Potrerillos, San Antonio, San Francisco de Yojoa, San Manuel, Choloma, Omoa y Santa Cruz de Yojoa.

Distrito Central. El jefe de la región de Salud del Distrito Central, Harry Bock, indicó que para esta zona corresponden 62,704 vacunas para inmunizar a igual cantidad de población.

Detalló que en la capital, los centros de vacunación de personas mayores de 75 años funcionarán en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), la Villa Olímpica, el instituto Central Vicente Cáceres, Universidad Católica, el instituto Luis Bográn y el instituto Jesús Aguilar Paz.

“Entre el viernes, sábado y lunes inmunizaremos a los empleados de la Salud no públicos, igual que a los de las clínicas independientes y gremios, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm”, dijo Bock.