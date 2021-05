El golpe de calor produce fallas renales y hepáticas

San Pedro Sula.

Debilidad, disminución del pulso, dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito y desmayo son los síntomas más frecuentes del golpe de calor, un padecimiento muy común en estos días de altas temperaturas.

Esto se debe a la exposición prolongada al sol, o estar en ambientes con una deficiente ventilación, por lo que los médicos recomiendan mantener una adecuada hidratación.

El doctor Osman Pascua explica que el golpe de calor ocurre cuando la persona se expone a temperaturas de 40 grados centígrados y se deshidrata, por lo que de repente comienza a sentir debilidad, disminución del pulso y del gasto cardiaco (cantidad de sangre bombeada por el corazón).

LEA: Amplían horario de vuelos en el aeropuerto Ramón Villeda Morales

“Esto ocurre por la deshidratación, ya que hay un mecanismo de compensación llamado taquicardia que es cuando el corazón aumenta el gasto cardiaco; pero al haber poco volumen de sangre y el no consumo de líquidos orales el paciente entra en desmayo, que de no tratarse no recupera la conciencia”, explica el médico.

Pascua añade que debido al golpe de calor la persona presenta una deshidratación electrolítica en la que pierde de una forma súbita electrolitos, en este caso sodio, potasio y cloro que son vitales para las funciones normales en un organismo.

Pascua señala que los síntomas del golpe de calor pueden durar de dos a cinco minutos. “Se trata con hidratación y someter al paciente a una temperatura adecuada, pero si no es atendido de inmediato, puede tener repercusiones orgánicas, es decir, falla renal y falla hepática”.

Clima

Mario Centeno, meteorólogo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, informó que las temperaturas seguirán cálidas. Dijo que para San Pedro Sula y los municipios del valle de Sula se tendrá una temperatura máxima de 36 grados centígrados y una mínima de 28 grados.

Señaló que persiste la convergencia de vientos y humedad sobre el territorio nacional “que estarían generando probabilidades altas de chubascos y lluvias de débiles a moderadas acompañadas de actividad eléctrica sobre todo en las regiones occidente, centro, sur y suroriente”, informó. Para hoy miércoles hay probabilidad de lluvias y chubascos débiles. Las precipitaciones serán de uno a cinco milímetros.

Consejos

1- Los médicos aconsejan mantener una adecuada hidratación, se recomienda beber tres litros de agua al día, ingerir limonada, té de jamaica y agua de coco.

2- Los dermatólogos aconsejan usar protector solar de factor 50, no exponerse al sol entre las 10:00 am a 4:00 pm, usar sombrilla y ropa manga larga.

3- Otra recomendación es no dejar a los niños ni a personas mayores en el interior de un carro cerrado y sin ningún tipo de ventilación.