Hoy llegan 189,600 dosis de AstraZeneca, asegura Salud

“Urge vacunar a 800,000 ancianos” TEGUCIGALPA. Con mucha preocupación y angustia, Lily Villatoro, representante de la Asociación Hondureña de Servicios al Adulto Mayor (Ahsam), señaló que hay 800,000 ancianos que urgen ser vacunados contra el covid-19 en el país. “Nos preocupa porque son 800,000 adultos mayores en este país y no hemos obtenido respuesta de cómo va a ser el proceso, no está claro si habrá que inscribirse en alguna plataforma o cómo se les notificará dónde y cuándo serán vacunados una vez llegue la vacuna”, expresó Villatoro. Ella lamenta que todavía no haya un plan de vacunación para este sector de la población, y si lo hay no se ha dado a conocer. El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) informó desde la semana pasada que este 6 de mayo iniciará la cuarta jornada de vacunación contra el covid-19, donde se completará de inocular al personal restante de salud y luego se procederá con los adultos mayores. La representante de la Ahsam exigió al Estado que informe cuándo y cómo va a ser el proceso de vacunación de este sector. Según la Secretaría de Salud, este viernes darán a conocer cuál será el plan y la ruta para empezar a vacunar a los adultos mayores de 60 años, que es la población con mayor riesgo de morir si contrae el virus del covid-19.