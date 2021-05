Transportistas en espera de bono de reactivación

TEGUCIGALPA.

Los dirigentes de transporte y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) se reunirán esta semana para abordar la acreditación de un bono y condonación de la matrícula vehicular 2020.

Este 20 de abril, los transportistas en siete departamentos se fueron a paro y toma de carreteras exigiendo al Gobierno el cumplimiento de estos beneficios; ese mismo día luego de una reunión, el IHTT dio a conocer que se daría vía a estos beneficios mediante la publicación del decreto PCM-046-2021.

Sin embargo, los transportistas pidieron que se le hiciera una reforma al decreto para recibir el beneficio del bono de reactivación, una subvención que beneficia específicamente a dueños de unidades de transporte urbano e interurbano.

Karina Carías, dirigente nacional de transporte, informó que ayer autoridades del IHTT le dieron a conocer que la reforma está hecha y que se publicará esta semana en La Gaceta. Asimismo, que mañana o el miércoles se reunirán a las 10:00 am para abordar cómo se darán estos beneficios.

“Esto detiene cualquier manifestación que queramos hacer. Porque hicieron la reforma solicitada acerca del bono de combustible, al que le cambiaron el nombre a bono de reactivación. Este bono de reactivación lo estamos solicitando para todo el transportista a nivel nacional, este sale del porcentaje que nosotros pagamos por cada galón de combustible que consumimos en el país. Este es un apoyo del Gobierno porque venimos de ocho meses de no trabajar”, explicó.

Sin embargo, la dirigente aseguró que de no ser convocados por el Gobierno a más tardar el miércoles, se irán a protestar a las calles. “Si no nos convocan a reunión y no nos dan los requisitos de lo que hemos solicitado va haber un paro a nivel nacional”.

Carías dijo que también se debe acreditar en efectivo el bono para choferes y ayudantes y no en vale para canje por productos, ya que estos tras varios meses suspendidos tienen deudas de alquileres y recibos, por lo que necesitan efectivo.

Nelson Fernández, presidente de la Confederación de Transporte de San Pedro Sula, dijo que desde septiembre están esperando estos beneficios. En el caso particular de los transportistas de la Capital Industrial también pidieron que se modifique el precio del pasaje de 10 a 13 lempiras. Asimismo, solicitan al Gobierno garantizar el acceso a las vacunas covid-19.

“El Gobierno nos ha dado promesas, pero no ha cumplido. Queremos la condonación de la matrícula 2020 y aquí más bien en SPS la alcaldía nos está cobrando una licencia municipal y tasa municipal y ahora van a pedir certificación médica para sacar la licencia. Si no resuelven, vamos a paro esta semana”, dijo.

Jorge Lanza, dirigente de transporte, agregó que si no se cumplen las demandas existentes desde 2020 están dispuestos a ir a paro junto al interurbano y “se va paralizar el taxi y el mototaxi”.