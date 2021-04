No es tan sencillo conseguir la vacuna anticovid, asegura Juan Carlos Sikaffy

Tegucigalpa, Honduras

El presidente ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, aseguró este martes que no es tan sencillo conseguir la vacuna contra el coronavirus.

“Estamos trabajando 24/7 para conseguir las vacunas, la capacidad de gestión de la empresa privada es fuerte, pero es una fuerte limitante que las farmacéuticas solo le venden a los gobiernos y eso nos limita para que nosotros podemos negociar”, dijo Sikaffy.

“Nos es tan sencillo, no quiero crear falsas expectativas porque es difícil, pero no hay camino que no vayamos a emprender por difícil que sea”, aseguró.

El Gobierno de Honduras dio luz verde a que la empresa privada para comenzara a negociar vacunas contra el coronavirus para sus colaboradores.



El Cohep recibió más de 1.8 millones de solicitudes de distintas empresas, cooperativas y organizaciones sindicales.



La empresa privada hará las negociaciones pertinentes, pero es el Gobierno, por medio de la Secretaría de Salud, la que importará las vacunas.



El Gobierno, por su parte, ya cerró negociaciones para que llegue 8.2 millones de dosis de AstraZeneca y Sputnik V, entre esta y la próxima semana se espera que llegue un lote de cada una de ellas.



El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) traerá 1.4 millones de dosis para sus derechohabientes.