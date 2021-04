Lisandro Rosales sobre Norma Torres: "Maneja una agenda de izquierda"

Tegucigalpa, Honduras.

Lisandro Rosales, titular de Cancillería de Honduras, declaró este lunes respecto a los señalamientos de corrupción en países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras) que ha proferido la congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres.

"Falta muchas veces a la verdad (Norma Torres)", dijo Rosales al informativo Diario Matutitno de HRN. "Que sea feliz criticando; nosotros trabajamos con la administración Biden de cerca", añade.

Para Rosales, Torres, congresista por el distrito 35 de California,"maneja una política de izquierda y un discurso equivocado". Torres anunció en las últimas horas que en esta semana circulará una lista con nombres de funcionarios de la región por actos de corrupción y que Estados Unidos no financiará a estados que estén involucrados en actos fraudulentos.

"Hay que ver el contexto: hay 438 congresistas estadounidenses. Ella es una más. Tiene algunos intereses particulares en su agenda de izquierda que ha querido imponer su criterio en el Triángulo Norte", expuso Rosales.

Por su parte, Torres, en su portal oficial, escribía ayer: "No me importa a quiénes implique (la lista), me import que hagamos responsables a esas personas y que ayudemos a defender la democracia, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho en Centroamérica".

Nayib Bukele, mandatario salvadoreño, contendió, a través de Twitter, con la congresista californiana. Torres cuestionó al Gobierno de El Salvador por la crisis migratoria en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, a lo que el presidente Bukele respondió cuestionando dichas aseveraciones e incluso instó a votantes hispanos a no votar por Torres.

Migración

El canciller hondureño, en ese sentido, indicó que no se han reunido, hasta ahora, con altos funcionarios de Estados Unidos. "Tenemos programado un encuentro para tratar el tema de la migración", dijo.

La administración de Joe Biden, que subió al poder en 2021, prometió medidas flexibles en cuanto a la política migratoria, contrario al antecesor Donald Trump, que avanzó de frente en la lucha por deportar a millones de latinoamericanos instalados en territorio estadounidense. Sin embargo, las cifras de deportaciones en los últimos meses distan, según expertos, de la promesa de la administración demócrata.

Acercamientos

El funcionario hondureño destacó que se reunieron en los últimos días con Ricardo Zúniga, de origen hondureño, y Roberta Jacobson, delegados por Biden para tratar el asunto centroamericano, especialmente en temas de migración.

"Abordaremos diferentes perspectivas. Estamos en mesas de trabajo y con algunos temas de agenda muy avanzados. Tenemos proyectos y temas específicos sobre la migración y relaciones bilaterales, así como la reconstrucción del país luego de las tormentas Eta e Iota", describió Rosales.

Para cerrar, el canciller señaló que aún no tienen programada reuniones o encuentros con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. "Esperamos que visite centros de detención migratoria en la fromtera entre Estados Unidos y México". Gobierno de Honduras aún no cierra la primera comunicación presencial con la administración Biden, que podría ser crucial para definir el futuro de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.