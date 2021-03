Terminal de buses de San Pedro Sula luce abarrotada de viajeros

San Pedro Sula.



Cientos de hondureños comenzaron a abarrotar este miércoles las terminales de buses de Tegucigalpa y San Pedro Sula para viajar a sus pueblos o destinos turísticos preferidos.



Y es que aunque el covid-19 no ha desaparecido, el feriado de Semana Santa es un "desahogo" para miles de hondureños que llevan más de un año con restricciones de circulación; otros no han salido a pasear desde que inició la pandemia.



Cabe recordar que en 2020 las personas no salieron de viaje durante Semana Santa porque Honduras entró en confinamiento.



Una mujer en una terminal de buses de Comayagüela dijo que aprovechará el feriado apra visitar a su familia en Olancho, ya que tiene más de año y medio de no hacerlo. Agregó que se siente tranquila de viajar porque cumple con las medidas de bioseguridad.



Además del uso obligatorio de mascarilla, hay empresas de transporte que exigen que sus pasajeros porten caretas o visores.



Debido a la alta movilización de personas, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) pidió a los ciudadanos y a los dueños de negocios su cooperación para cumplir con las medidas de bioseguridad.



Usar mascarilla todo el tiempo y mantener distanciamiento físico es vital, recordaron las autoridades.



En distintos puntos de las principales carreteras del país hay puntos de militares, bomberos y Cruz Roja para atender cualquier accidente o inconveniente en carretera.