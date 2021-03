“Burbuja familiar”, la medida en Roatán para disfrutar sin temores

LA CEIBA.

La afluencia de turistas al departamento de Islas de la Bahía se ha incrementado en los últimos días, debido a las vacaciones de Semana Santa. Desde el pasado viernes y hasta mañana jueves, los ejecutivos del yate Galaxy Wave han duplicado las salidas desde La Ceiba a Roatán y viceversa.

El yate, con una capacidad para 250 pasajeros, saldrá de Roatán, a las 7:00 y 8:00 am, asimismo, 1:00 y 2:00 pm. De La Ceiba a la paradisiaca isla, los horarios disponibles son a las 9:30 y 10:30 am y 3:30 y 4:30 pm. El viernes Santo no saldrán viajes.

En la terminal marítima del muelle de cabotaje de La Ceiba, los pasajeros hacen largas filas para pagar su boleto. Cabe destacar que el personal de atención al cliente mantiene estrictas medidas de bioseguridad, las cuales son cumplidas por los usuarios para evitar el contagio del coronavirus.

La empresa Utila Dream también ha reportado un incremento de viajeros hacia la menor de las islas del departamento. La salida desde Utila a La Ceiba para este miércoles, jueves y viernes es a las 6:30 am, mientras que el Viernes Santo a las 7:00 am y de La Ceiba a Utila a las 7:30 am; el viernes será a las 9:00 am.

“No es una Semana Santa normal como otros años, pero tampoco está tan malo. Tenemos que aprovechar estos días para recuperarnos. Estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad como transporte marítimo, solo está en cada persona cuidarse por la pandemia.

Los hoteles en Roatán están listos para recibir a los turistas y hemos visto un buen movimiento de reserva”, apuntó Rom Macnab, ejecutivo de la empresa Galaxy Wave.

“Hemos visto bastante afluencia de personas en esta zona. Tenemos un equipo de respuesta para que los hondureños pasen la Semana Santa sin problemas.Les pedimos que usen sus mascarillas y el gel de manos. La campaña que tenemos es que los veraneantes hagan las burbujas familiares para evitar contagios”, dij Óscar Mencía, subcomisionado nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Medidas

Para evitar la aglomeración de personas, la alcaldía de Roatán emitió una ordenanza con el fin de separar a las familias en cuadrantes al momento de visitar las playas. La misma estará vigente desde el 27 de marzo al 4 de abril. Las veraneantes deberán juntarse en ocho personas como máximo por familias.

La capitanía de puerto realizó una inspección al transporte acuático de la isla de Roatán conocidos como water taxi. “Se tuvo una reunión con los lancheros para pasar una inspección con el objetivo de verificar las medidas de bioseguridad de las embarcaciones para que puedan laborar en su debida forma tomando en cuenta los criterios internacionales” aseguró Víctor Ferrufino, capitán de puerto.