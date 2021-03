Interrogatorio de la DEA a Geovanny Fuentes: "Nunca contribuí a la campaña de Juan Orlando"

Tegucigalpa, Honduras.

El interrogatorio grabado en video hecho por la DEA al supuesto narco hondureño, Geovanny Fuentes, ha sido difundido este día en las redes sociales y muestra las respuestas iniciales que este dio a las autoridades estadounidenses.

En el material se revelan las respuestas que Fuentes dio al momento de su detención en el aeropuerto internacional de Miami en Estados Unidos.

Los videos muestras una serie de preguntas que le realiza el agente identificado como Gonzales a Fuentes y donde este niega haber colaborado con Los Cachiros e incluso haber contribuído a las campañas del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,como se ha manejado en el juicio que se realiza en contra de Fuentes en Nueva York.

"¿Ha contribuído a las campañas de Juan Orlando?", le pregunta el agente a Fuentes a lo que este responde "No, de Juan Orlando, nunca", dijo firmemente.

Seguido de esto Gonzales consulta a Fuentes, "¿Usted es del otro partido?", a lo que él aclara "no, fijate que le he dado el voto las dos veces a Juan Orlando, pero en estos dos procesos, para ponerte un paréntesis, no fue como cuando apoyé a Leopoldo Crivelli que estaba un poco más solvente (económicamente) luego caí en un bache financiero y allí ¿cómo lo iba apoyar?".

Luego, al ser consultado si el empresario identificado como Jarufe apoyaba las campañas del Presidente de Honduras, este respondió con rapidez "sí, entiendo que sí. Cantidades no se, pero entiendo que sí lo apoyaba".

El agente que interroga al acusado vuelve a relacionarlo con el dinero de campañas de Juan Orlando Hernández pero este se niega totalmente.