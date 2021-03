Empresario Mateo Yibrin es el nuevo vicepresidente de Cohep

Tegucigalpa, Honduras

El empresario sampedrano Mateo Yibrin fue electo este miércoles en asamblea general como el nuevo vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El ingeniero Mateo Yibrin destacó que el punto más importante del Cohep en 2021 será asegurar que haya elecciones en Honduras. "Que sean transparentes, que respeten la voluntad del pueblo hondureño y que tengamos un nuevo gobierno en enero de 2022", dijo.

También afirmó que la vacuna contra el coronavirus es importante para que avance el país. "Este país no va a caminar si no logramos vacunar a nuestra gente lo más antes posible. Y esas vacunas de forma voluntaria, no podemos obligar a nadie, estoy seguro yo, que el sector privado va a absorver totalmente el costo de la vacuna de sus colaboradores y familia de sus colaboradores. Por lo menos yo me apunto", indicó en sus primeras palabras como vicepresidente del Cohep.

Yibrin, quien es presidente de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), dijo que para que en Honduras haya inversión era necesario garantizar la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada. "Honduras ahorita necesita el apoyo de todos los gremiales miembros de Cohep, de nuestros amigos políticos, del actual Congreso Nacional, porque muchas industrias están siendo golpeadas por falta de seguridad jurídica y por falta de respeto a la propiedad privada".

Para el empresario no se puede tener un país donde no sea prioridad del Estado el respeto a la propiedad privada.

El dirigente deportivo dijo que incentivará la producción nacional, agroindustrial, agropecuaria, industria en general, la maquila textil y la industria farmacéutica. "Creo que un país debe de ser autosuficiente en su producción de alimentos para no tener que rogarle a nadie por un barco de arroz, o de frijoles o de maíz", afirmó.

"Honduras es un país que no puede perder todos los fondos, los recursos que pierde por la corrupción, especialmente en el sector público", aseguró, al mismo tiempo que sugirió a sus compañeros, ser muy vocales en combatir la corrupción a todo nivel en el país.

Mateo Yibrin tiene planeado trabajar por la unión del sector privado a nivel nacional con todos los sectores del sector privado.