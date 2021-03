Fonac pide endurecer medidas de bioseguridad en elecciones y Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.

De frente a la realización de los comicios internos y primarios de los partidos políticos en Honduras, el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Omar Edgardo Rivera Pacheco, señaló que “lo que se viene, debe ser una fiesta electoral, no una celebración de muerte, por lo que cada ciudadano debe ser responsable en cumplir a cabalidad con las medidas de bioseguridad y los políticos deben abstenerse de obligar a sus simpatizantes a quebrantarlas”.



“Medidas de bioseguridad deben ser más rigurosas en elecciones internas y primarias porque los riesgos son mayores, de la misma manera la celebración de la Semana Santa, en donde se realizan tradicionalmente muchas actividades religiosas y turísticas, es por ello que los controles deben ser más férreos y las sanciones ejemplares para quienes no respeten los protocolos establecidos”, dijo.

Rivera Pacheco expresó que “nadie debe relajarse porque no estamos a salvo aún, todo lo contrario, debemos avanzar enfrentando esta pandemia del covid-19 con responsabilidad, hasta llegar a proceso de vacunación, en tal sentido, cada uno de nosotros tiene la inmensa responsabilidad de mantener el uso del tapabocas, el distanciamiento social, los protocolos y evitar la aglomeración, muy especialmente las instituciones gubernamentales”.



“Si tormentas Eta y Iota, y las fiestas de Navidad y Año Nuevo, hicieron disparar número de casos de covid 19, el proceso electoral y la Semana Santa podrían ser catastróficas si no se toman medidas estrictas para que la gente use mascarillas, respete distanciamiento físico y las empresas cumplan los protocolos de bioseguridad”, manifestó.



Finalmente, el también miembro de la Mesa Multisectorial para la reactivación de las actividades económicas y sociales en el país, indicó que la desregulación en la movilidad que esa instancia está recomendando para las fechas próximas a las elecciones internas y primarias de los partidos políticos, no debe interpretarse como que “se levantó la tranca o se destrabo el candado, no es para hacer fiesta, sino que para facilitar que el cronograma electoral se cumpla en tiempo y forma, sin ningún obstáculo”.

La Mesa Multisectorial sugirió a la Secretaría de Seguridad que establezca un toque de queda unificado a nivel nacional, con la finalidad de evitar problemas de circulación de un municipio a otro, por lo que solicitó que esta medida de restricción de circulación sea a partir del lunes 8 de marzo del presente año, de 10:00 pm a 5:00 am.



A fin que las elecciones internas y primarias de los partidos políticos se lleven a cabo en tiempo y forma sobre la base de lo establecido en la Ley, también pidió al Sinager y a la Secretaría de Seguridad que los días 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo no existan restricciones de movilidad, cumpliendo de forma irrestricta con los protocolos de bioseguridad emitidos al respecto y practicando las pertinentes medidas de bioseguridad, entre las que destacan el uso del mascarillas cubre bocas, el distanciamiento físico y evitar la aglomeración.



Por lo tanto, recomendaron que a partir del 17 de marzo se retome el toque de queda a nivel nacional, de 10:00pm a 5:00am.