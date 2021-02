Empresa minera y Educación buscan implementar círculo de estudio en áreas rurales de Tocoa

Tocoa, Colón.

Las autoridades de educación y salud se reunieron con representantes de la empresa minera Inversiones Los Pinares para desarrollar en conjunto un plan que permitiría a los niños de unas cuatro zonas rurales tener acceso a una educación más efectiva a través de circulos de estudio con todas las medidas de bioseguridad.

Alrededor de 250 niños tienen actualmente dificultades para poder recibir sus clases desde que comenzó la pandemia del Covid-19, ya que en esas zonas no hay Internet ni acceso a teléfonos móviles.

Luis Martínez, jefe de Relaciones Comunitarias de Inversiones Los Pinares, detalló que el plan incluiría realizar circulos de estudio con pequeños grupos, ciertos días de la semana, para que los menores puedan recibir el pan del saber.

Como parte de du apoyo a la, educación, la empresa se comprometió con proveer el equipo de bioseguridad que requieren los estudiantes y maestros. Además de impartir charlas de cuidados para prevenir el mortal virus en las comunidades, realizarán labores de sanitización en las aulas y facilitar un médicos para realizar verificaciones constantes del estado de salud de los menores que asistan a los grupos de estudio.

También realizarán pruebas rápidas cada 15 días para corroborar que se encuentran en buen estado de salud.

La compañía minera lleva muchos años contribuyendo al desarrollo y la educación de las zonas más aisladas de Tocoa. Hasta el momento han logrado construir y reparar más de siete escuelas en comunidades de Tocoa, han contratado maestros para que puedan impartir clases en dichos centros y dotado de útiles escolares a los menores, entre otros.

“Cabe señalar que la gente en esas zonas rurales han sido poco afectadas por el virus ya que están alejados de la zona urbana, por eso estamos planteando una forma de que puedan tener acceso a la educación ya que en estas zonas no hay internet”, manifestó el ejecutivo de la mina.

Ana Maritza Colindres, directora Departamental de Eduación de Colón, realizó, junto a su equipo de trabajo, un largo recorrido por las escuelas del sector montaña junto a los representantes de la empresa minera para constatar las condiciones educativas de la zona y poder conocer las inquietudes de los padres de familia.

“La empresa Inversiones Los Pinares nos ha planteado que cuenta con todos los insumos, médicos y una metodología para poder atender a los alumnos en un circulo de estudio de no más de siete niños en los sectores de la montaña, donde no se les puede atender por Internet porque no hay acceso, tampoco se pueden implementar cuadernos de trabajo porque los niños no pueden trabajar solos y debido a esta circunstancia vemos factible que se puedan desarrollar circulos de estudio. No obstante, debemos pasar la propuesta para que se han autorizadas por las autoridades de Salud y socializarla con las autoridades de la Alcaldía”, manifestó Colindres.

La funcionaria destacó el beneficio que dejan este tipo de alianzas en beneficio de las personas más desfavorecidas.

“Contamos con un apoyo enorme de Inversiones Los Pinares con quienes hemos hecho una alianza estratégica para el beneficios de los niños y niñas de esta comunidad. Nosotros por nuestra parte vamos a socializar la propuesta con las autoridades correspondientes y vamos a supervisar que todo se realice de la manera correcta”, apuntó la funcionaria.