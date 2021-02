Hoteles en Honduras listos para recibir a turistas en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras

La miembro de la Asociación de Pequeños Hoteles de Honduras, Dina Núñez, aseguró que están listos para recibir a turistas en la Semana Santa.

“La Asociación de Hoteles Pequeños a nivel nacional ya está lista, tenemos gente capacitada, seguimos capacitando, tenemos nuestro protocolo de bioseguridad y esperamos que los turistas que nos visiten se sientan seguros”, dijo.

“También es una semana espiritual, lo que también respetamos, por lo que es bueno tomar parte de las vacaciones para tomar la parte espiritual”, añadió.



Un sector de la empresa privada pidió que se pospongan estas fechas para el último trimestre del 2021, pero esta el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) no ha tomado una decisión al respecto.



El próximo 1, 2 y 3 de abril se celebra la Semana Santa y el sector turismo espera recaudar unos 4,000 millones de lempiras, que es un 40 por ciento de la derrama económica en tiempos normales.



Núñez aseguró que estarán solicitando a los turistas que sean respetuosos con el tema de bioseguridad.

Semana Santa de 2020

“Con bastante esfuerzo nos estamos preparando porque el 2020 fue un año terrible, ya casi tenemos 12 meses de estar en esta situación difícil”, recordó.



“Sentimos que la Semana Santa va a ser un momento interesante, aunque los ingresos no sean iguales que en años anteriores, pero habrá ingresos para el mantenimiento de nuestros negocios”, expresó.



La empresaria del rubro manifestó que no esperan una derrama económica como en años normales, donde se recaudan más de 10,000 millones de lempiras.



“Nosotros esperamos por lo menos un 40 por ciento de ingresos, creo que no se va a poder más porque tenemos protocolos bien estrictos y tenemos un porcentaje máximo de personas que pueden estar en nuestros establecimientos”, mencionó.