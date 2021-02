Cambian en Honduras rito de imposición de cenizas para evitar contagios por Covid-19

Tegucigalpa, Honduras.

Monseñor Ángel Garachana, obispo de la Diócesis de San Pedro Sula, informó a la feligresía católica, a través de una carta, que se cambió el rito de imposición de cenizas para respetar todas las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia.

Lo anterior para evitar las grandes cantidades de fieles en las diferentes parroquias y por ende contagios por Covid-19.



"Los sacerdotes multiplicarán las celebraciones eucarísticas con los delegados de la Palabra el miércoles de ceniza para llegar a más personas y evitar así las aglomeraciones", detalla el documento.

Además lea: Horarios de las misas de Miércoles de Ceniza en San Pedro Sula



Así como, extender la imposición de cenizas el jueves y viernes. "Se sugiere que los sacerdotes o delegados de la Palabra puedan, en el acto penitencial, imponer las cenizas para los que no pudieron participar el miércoles los días jueves o viernes".



Por otra parte, para todos los que no puedan acudir a los templos por limitaciones de salud u otras razones, puede ir un miembro de su familia a solicitar la ceniza a los párrocos, para que haga una breve celebración en familia (se les dará un rito) e imponga la ceniza a los miembros de su familia.



Además, debido a la pandemia no se podrá imponer la ceniza en la frente, como es tradicional, sino que la ceniza seca será derramada sobre la cabeza de los fieles sin tener contacto. Tanto el sacerdote como el fiel deben usar mascarilla y aplicar la ceniza en silencio.