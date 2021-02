Horarios de las misas de Miércoles de Ceniza en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras. La Iglesia Católica comenzará a partir de este miércoles la Cuaresma que es el tiempo litúrgico del calendario cristiano destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua, previo a la Semana Santa.



Tome nota del calendario de misas para ser parte de esta jornada espiritual:

- Parroquia nuestra señora de Guadalupe, San Pedro Sula.



Sede parroquial Guadalupe (colonia Villa Florencia) 5:00 am

Iglesia Espíritu Santo (colonia Jardines del Valle) 5:00 am

Sede Parroquial Guadalupe (colonia Villa Florencia) 8:00 am

Iglesia Espíritu Santo (Jardines del Valle) 8:00 am

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús (colonia Las Vegas) 4:00 pm

Iglesia Virgen de Fátima (Barrio Morazán) 4:00 pm

Iglesia Virgen de la Caridad del Cobre (colonia Ideal) 4:00 pm

Sede Parroquial Guadalupe (colonia Villa Florencia) 6:00 pm

Iglesia Espíritu Santo (colonia Jardines del Valle) 6:00 pm

Iglesia San Antonio María Claret (colonia Las Brisas) 6:00 pm

Iglesia San Miguel Arcángel (colonia Miguel Ángel Pavón) 6:00 pm



- Parroquia Santa Cruz



La Santa Cruz (Tara) 6:00 am

Jesucristo Resucitado (Mackay) 8:00 am

Cristo de Esquipulas (Buenos Aires) 11:00 am

La Santa Cruz (Tara) 3:30 pm

La Santa Cruz (Tara) 6:00 pm



- Parroquia San Vicente de Paúl



Sede parroquial (7:00 am; 9:00 am; 12:00 m; 4:00 pm y 6:00 pm)

María Reina 5:00 pm



- Catedral San Pedro Apóstol

Horarios: 6:40 am; 11:00 am y 6:00 pm.



Comunidades

San Lucas 4:00 pm

Concepción 5:30 pm

San Pablo 6:00 pm

Cristo Salvador 7:00 pm



- Parroquia Medalla Milagrosa (Choloma)



Sede Parroquial y Sagrado Corazón de Jesús 5:00 pm

Espíritu Santo y Nuestra Señora de Fátima 6:30 pm

San Isidro Labrador 3:30 pm



- Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, La Lima



Sector Lima Nueva y Vieja 9:00 am

Sector colonia La Paz 3:00 pm

Sector La Sabana 5:00 pm



- Parroquia San Pedro y San Pablo



San Cristóbal 7:00 am

San Cristóbal 5:00 pm

22 de mayo 7:00 pm



- Parroquia Nuestra Señora de la Visitación



Dos Caminos 7:00 pm