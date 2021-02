Crisis en el CNE a menos de un mes para las elecciones primarias

TEGUCIGALPA.

A menos de un mes para que se lleven a cabo las elecciones primarias, Rixi Moncada, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo ayer en una conferencia de prensa que existe una crisis dentro del organismo.

“El CNE está en una grave crisis interna porque el Partido Nacional se niega a adoptar posiciones de transparencia en cuanto a la implementación del proceso electoral el domingo 14 de marzo”, dijo la presidenta por ley del Consejo.

Elecciones 22 de febrero

Prórroga. Vence el plazo que otorgó el CNE para presentar las planillas a las cuales se les entregarán las credenciales de las elecciones primarias.

9 de marzo

Propaganda. Finaliza el período de campaña y propaganda electoral de los movimientos de los partidos políticos.

14 de marzo

Votación. Se celebrarán las elecciones primarias según estableció el CNE con la participación de tres partidos políticos y catorce corrientes previamente inscritas.

Moncada informó que el 22 de febrero se vence el plazo para la presentación de planillas para la entrega de las credenciales y que el Partido Liberal expresó a través de un escrito que la solicitud de nombres y números de identidad para la entrega de las credenciales es ilegal.

Otro tema que expuso la funcionaria fue que no hay voluntad para que se realice un conteo municipal y departamental el día de las elecciones primarias.

Kelvin Aguirre, también consejero del CNE y de afiliación nacionalista, respondió a Moncada que él es un funcionario público y no debe sus actos al Partido Nacional.

14 corrientes políticas de los partidos Liberal, Nacional y Libre fueron aceptadas por el CNE para que participen en los comicios electorales del próximo 14 de marzo.

Sobre el tema de las credenciales recordó que el Partido Nacional fue el único que en las elecciones de 2017 presentó las mismas con nombre y apellido, pero que todavía se debe esperar que finalicen las prórrogas que se dieron hasta el 22 de febrero para pronunciarse sobre el tema.

Respecto a las comisiones municipales y departamentales que ha propuesto la presidenta por ley del CNE, dijo que las comisiones no existen en ley, por lo que como organismo técnico administrativo no pueden delegar las funciones a estas comisiones, ya que no están previstas en la ley.

1,760

millones de lempiras aprobó el Congreso Nacional en noviembre para que se puedan realizar las elecciones primarias y generales en este 2021.

“Estamos a menos de 26 días para las elecciones, cómo es posible que salgan con estas propuestas, se tenía que haber previsto un presupuesto”, dijo Aguirre.

El consejero explicó que deberán ser 298 comisiones por partido político por lo que en total serían casi 900.

“Se tiene que buscar locales, sueldos, porque no lo solicitó en el presupuesto que se mandó al Congreso Nacional. Esta propuesta es incoherente”, finalizó diciendo el consejero Aguirre.