Sectores de Honduras donde habrá cortes de energía este miércoles

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció este día los cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 3 de febrero en el país.

En esta ocasión son varios los sectores del país perjudicados por la falta de fluido eléctrico.

La duración de estos cortes de energía varían según la zona, por lo que es necesario que los usuarios verifiquen los detalles emitidos en el comunicado.

A continuación la lista de sectores afectados:

Santa Bárbara (De 8:30 am a 4:00 pm)

Santa Bárbara

El Cielito

Los Laureles

Las Vegas

Unión Suyapa

San Jose de los Andes

Los Coquitos

Las Marias

El Sauce

El Novillo

Buena Vista

Quelepa

El Cedral

Mochito

Carreto

El Aguila

El Plamar

El Aguaje

Gongora

Compañía Minera Americana Pacific

Los Naranjos

Nueva Esperanza



Omoa (De 9:00 am a 4:00 pm)

Omoa

El Paraíso

Veracruz

Puerto Escondido

Pueblo Nuevo Masca

Masca

Res. Masca

Res. Sol Dorado

Los Achiotes

Cuyamel

Buena Vista

La Barrera de Cuyamel

La Barra del Motagua

Río Chiquito

Tegucigalpita

Potrerillos

Cuyamelito

Brisas de Omoa

San Carlos

Cortecito

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera

La Estrella

Generadoras Hidroeléctricas Cuyamel

San Carlos

Cortecito

Quimistán

El Liston

Paso Viejo

Las Flores



San Antonio de Oriente (De 8:00 am a 4:00 pm)

Las Mesas

El Batallón de las Mesas

Guayabillas

Madera del Bosque

Desvio a Aldeas SOS Guadalajara

Empalme de Yuscarán

Ojo de Agua

Morocelí

Desvio a la Villa de San Francisco

Km 2 de Yuscarán

Rancho Quemado

Oropoli

Zonas Aledañas



Distrito Central, Francisco Morazán (De 8:00 am a 10:00 am)

Banco Central de Honduras

Enag

Distribuidora de Autos Peugeot

Centro de Educación Interactivo (Chiminike)

Club del Bcie

Col. Santa María

La Cascada

Hiper Paiz





Tocoa, Colón (De 7:00 am a 4:00 pm)

Tocoa (barrios y colonias)

La Lempira

La Occidental

Colón

La Independencia

Los Laureles

Tamarindo

La Ceiba

La Norteña

Manga Seca

La Borda

San Isidro

El Triunfo

Naciones Unidas

Salomón

Dippsa

Texaco Basha

Hospital Bajo Aguán (privado)

Tocoa (aldeas)

Prieta

Lérida

Cuaca

Chiripa

Coapalma

La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte

Zamora

Cayosierra

Las Mangas

La Concepción

Guapinol

Cayo Campo

Ceibita