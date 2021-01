Descartan volver al confinamiento ante ola de contagios por coronavirus en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), César Chirinos, manifestó que se descarta volver a un confinamiento total en el país porque la economía no avanzaría.



“No es el momento de regresar a un confinamiento, seguimos trabajando, seguimos fortaleciendo las capacidades sanitarias y creando la sensibilidad de no salir a la calle si no tiene nada que hacer”, dijo.

El Colegio Médico de Honduras (CMH) pidió al Gobierno que se decrete confinamiento total por tres semanas por el crecimiento descontrolado de casos de coronavirus.



Sin embargo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) sigue trabajando para tener un balance entre la economía y la salud de la población.



“Aquí lo que tenemos que tener claro es que hay que seguir trabajando, hay 225,000 empleos que se perdieron y tenemos que buscar la manera de recuperarlos”, indicó.

“Yo creo que esta es cuestión de conciencia, se van a tomar medidas más drásticas, pero no podemos regresar a un confinamiento porque esto nos va a generar pérdidas económicas como nunca antes”, expresó.



“Tenemos que ser sensatos y no alarmistas, hay que tener un equilibrio entre la salud y la economía y eso es lo que andamos buscando”, añadió.



Lamentó que “los que están llamando a que cerremos son los que no trabajan y no se congratulan con los que están trabajando”.



“Somos un país del tercer mundo y no podemos darnos el lujo de mantener cerrado el país”, señaló.

Campañas políticas

Hay una queja por parte de varios sectores de la población, en cuanto a las campañas políticas, donde se aglomeran miles de personas sin seguir con las medidas de bioseguridad.



Chirinos dijo que “llamamos a los líderes políticos para que no sigan con esas campañas donde agrupan muchas personas y evitan el distanciamiento social”.



Afirmó que los políticos que no cumplan con los protocolos de bioseguridad serán sancionados por atentar en contra de la salud de las personas.



“Le hemos pedido al Gobierno para que envíe una Iniciativa de Ley al Congreso Nacional para empezar con multas fuertes, de cinco a 10 salarios mínimos a quienes incumplan”, explicó.