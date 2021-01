Autoridades advierten que cerrarán ciudades para contrarrestar la pandemia en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno a través de la Policía Nacional de Honduras informó este sábado una serie de medidas debido al incremento de casos por Covid-19 y saturación de la capacidad hospitalaria en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



Los agentes policiales aplicarán estrictamente el toque de queda entre las 9:00 pm y 5:00 am y en donde la situación lo amerite se procederá al cierre de ciudades, así como la ejecución de operativos policiales permanentes. Cualquier persona que circule en ese horario será requerido por las autoridades, así lo detalla el comunicado de la Secretaría de Estado.



Así mismo, se suspende la validez y emisión de salvoconductos; a partir de la fecha las personas solo podrán movilizarse en el horario autorizado de 5:00 am a 9:00 pm.

La atención general en la banca, supermercados, centros comerciales y demás comercios, no deberán superar el 50% de la capacidad en sus instalaciones.



Por otra parte, la excepción en la circulación en horario no permitido está sujeto a instituciones descritas en el PCM vigente.

Honduras enfrenta la segunda ola de contagio

El presidente Juan Orlando Hernández señaló en su cuenta de Twitter que la pandemia no ha terminado y que Honduras enfrenta la segunda oleada del virus.

"Durante las fiestas de Navidad mucha gente no se cuidó suficiente y ahora estamos viendo un aumento en los contagios, casi como durante los peores días del año pasado. Tienen que mantener las medidas de bioseguridad y tratar de no salir cuando no sea absolutamente necesario", escribió el mandatario.

LA PANDEMIA NO HA TERMINADO y estamos entrando a una segunda oleada del virus ?



"Seguimos fortaleciendo hospitales y triajes, también estamos haciendo todos los esfuerzos para disponer de vacunas pronto, mientras tanto, hay que ser más disciplinados con las medidas de bioseguridad".

La pandemia en cifras

Honduras ya suma 3,439 muertos y 139.182 contagios con covid-19, según Sinager. "Para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio Nacional de Virología efectuó 3,322 pruebas PCR, de las que 1,138 resultaron positivas y 2,184 negativas", indicó el organismo sanitario en un comunicado.



Señaló además que el número de fallecimientos por Covid-19 se elevó a 3,439 con 17 nuevos casos, que corresponden a varios días.

El país está enfrentando una incidencia tan alta como en los peores meses de 2020, que fueron junio y julio.

En promedio, en Honduras se están registrando unos 1,000 contagios con covid-19 y más de una decena de muertos diarios.

Ante la alta incidencia de casos que se está registrando en el país, autoridades de San Pedro Sula, decidieron ayer restringir la circulación de las personas en la plaza central, que ha sido un punto de mucha concentración de personas.